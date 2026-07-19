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پیام رهبری؛ به موقع، دشمن شکن، وحدت آفرین

محسن پاک آیین
کد خبر: ۱۳۸۵۴۷۵
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پیام رهبری؛ به موقع، دشمن شکن، وحدت آفرین

حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، روز گذشته در پیامی جامع، به موقع و شیوا، به مناسبت حماسه تشییع و تدفین آقای شهید ایران، مسائل مهم کشور بخصوص چگونگی مقابله با جنایت‌های جنگی آمریکا را بیان و مطالبات خود را از ملت ایران بخصوص مسئولان و دلسوزان نظام را مطرح کردند.

تشریح اجمالی محور‌های اصلی این پیام ذیلا آورده می‌شود.

۱. رهبر معظم انقلاب با توجه به بی اعتباری امضای رئیس جمهور آمریکا و عدم پایبندی کاخ سفید به تفاهم نامه منعقده با ایران، این امر را «سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا» دانستند.

این بیان رهبر معظم انقلاب، دارای پشتوانه‌ای منطقی، انسانی و اخلاقی بوده و همچنین منطبق با قوانین و موازین بین المللی است. حمله وحشیانه به زیر ساخت‌های یک کشور همانند تاسیسات برق و آب، نه تنها اقدامی غیر انسانی است بلکه بلحاظ حقوق بین المللی نیز مصداق جنایت جنگی شمرده می‌شود. 

اقدامی کاملاً مغایر با قوانین بین المللی و اصول پذیرفته‌شده جهانی که در عین دریافت پاسخ قدرتمندانه از سوی رزمندگان اسلام، می‌بایست به‌عنوان یک جرم آشکار در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی مطرح و پیگیری شود.

واقعیت این است که غیر از رژیم صهیونیستی، تمام کشور‌های منطقه و جهان از اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران که منجر به انسداد تنگه هرمز شده، متضرر شده و ناراضی هستند و باید از این فرصت برای ایجاد اجماع جهانی علیه آمریکا استفاده کرد.

۲. رهبر انقلاب در فرازی بسیار مهم از پیام خود، از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه‌ی سطوح مردم و مسئولان در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی دانستند و بر تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوّه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملّت، مشهود می‌باشد؛ تاکید ورزیدند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در مقام تبیین این مهم، با عباراتی روشن و خیرخواهانه، حتی کسانی که با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین دارند را مورد خطاب قرار داده و از آنان که بعضی از زمره‌ی پیشروان بصیرت هستند، خواستند مراقب باشند تا این رویکرد اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات می‌گردد و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد.

۳. واقعیت این است که در برهه کنونی با توجه به تداوم جنایات جنگی آمریکا، حفظ و تقویت انسجام ملی، عاملی راهبردی برای خنثی‌سازی جنگ‌های ترکیبی، تقویت بازدارندگی و بی‌اثر کردن محاسبات راهبردی دشمن است.

بخصوص در این مقطع که رزمندگان جان بر کف و سلحشور سپاه و ارتش، جانانه عرصه را بر دشمن تنگ کرده و ضربات سنگینی بر خصم وارد کرده و می‌کنند و در زمانی که مسئولین نظام بخصوص دولت خدمتگزار در مسیر ترمیم ضایعات و آسیب‌های ناشی از جنگ و کاهش آلام مردم تلاش می‌کنند، اهمیت انسجام ملی و حمایت از رزمندگان قدرتمند و مسئولان خدوم، مضاعف می‌شود.

قطعا وجود یک ملت متحد و یکپارچه، تصویر قدرتمندی از کشور در عرصه بین‌المللی ارائه می‌دهد و این انسجام، موجب خواهد شد که بنا به خطاب رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور جنایتکار آمریکا، «ملّت عزیز ایران و جبهه‌ی مقاومت، درس‌های فراموش‌نشدنی برای او دارد که رشادت‌های رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّه‌ی جنوب در این روز‌ها نمونه‌هایی از آن را نشان داده است»

در تبعیت از رهنمود‌های رهبر انقلاب، اهمیت نمایش عملی اتحاد و انسجام ملی ضرورت دارد و همه آحاد مردم بخصوص صاحبان سلایق سیاسی می‌بایست در کنار مردم، از نیرو‌های مسلح و خدمتگزاران ایران اسلامی حمایت کنند.

بی‌تردید وعده الهی بر پیروزی جبهه حق تحقق خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به وحدت ملی و قدرت دفاعی خود، از این مرحله نیز با اقتدار عبور خواهد کرد.

*سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان

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ایران آمریکا آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای
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