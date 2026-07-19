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تغییرات اضطراری در ادارات خوزستان+جزییات

استانداری خوزستان اعلام کرد؛ فعالیت ادارات استان در روز سه شنبه به دلیل گرمای شدید تا ساعت ۱۱ خواهد بود و چهارشنبه نیز به صورت دورکاری انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۷۲
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تغییرات اضطراری در ادارات خوزستان+جزییات

با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوای استان در روزهای پیش رو و با تصمیم مدیریت بحران استانداری خوزستان، تغییراتی در نحوه فعالیت ادارات استان اعمال شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روابط عمومی استانداری خوزستان در این خصوص اعلام کرد: فعالیت تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان در روز سه شنبه ۲۳ تیر ماه تا ساعت ۱۱ صبح خواهد بود.

همچنین ادارات خوزستان در روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه به صورت دورکار خواهند بود.

دستگاه های ضروری و خدماتی همچون آتش نشانی، اورژانس و بیمارستان ها از شمول این تصمیمات مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه می دهند. همچنین چگونگی فعالیت بانک ها بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی مدیریت بانک های خوزستان تعیین خواهد شد.

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