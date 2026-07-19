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وطن‌پرستی؛ سفره‌ای که همدیگر را می‌بلعیم!

مهدی محمدی کلاسر
کد خبر: ۱۳۸۵۴۶۶
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5013 بازدید
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۳۰

وطن‌پرستی؛ سفره‌ای که همدیگر را می‌بلعیم!

هر چه بالا و پایین می‌کنم، جور در نمی‌آید. زیاد می‌شنوم، از هر طرف هم. اما نمی‌شود این حرف ها را وطن‌پرستی و وطن‌دوستی بنامم.
این روزها، این همه ادعایِ وطن‌دوستی، این همه فریادِ "خاکِ پدری و سرزمین مادری"، راستش را بخواهید، به دلِ من نمی‌نشیند. نه از سرِ لجاجت، نه از سرِ بی‌اعتنایی، از تهِ قلبم می‌گویم: این که ما داریم، بعید است اسمش وطن‌دوستی باشد؛ وقتی هم‌دیگر را در آن نگنجانده‌ایم. وقتی قرار است به صَرف واژه وطن بپردازیم و از آن بهره ببریم و هموطن و همسایه را با کینه بنگریم. 
این همان عشق نیست. چون دلی را به هم پیوند نمی‌زند. این دست فریبنده است که در جامِ زرینِ میهن پرستی، زهرِ کینه را به لبهای ما مینوشاند. هیچ محبتی از این عشق بیرون نمی‌زند.
این واژه‌ها انگار اسباب کینه‌توزیهای سیاسی شده‌اند. این چه جماعتی است که به نامِ مادر، مادر می‌کُشند؟ وطن پرستی و میهن پرستی جای دیگری است. جایی که سکوت، خود فریاد رسا و بلندی است.

بیایید صادق باشیم
ما گردِ یک سفره جمع شده‌ایم، سفره‌ای که قرار بود پر از نانِ مهربانی باشد، اما افسوس که به جای نان، همدیگر را می‌خوریم. به جای آنکه دستِ هم را بگیریم، چشمِ هم را بیرون می‌آوریم. به جای آنکه برای هم دعا کنیم، آرزویِ نبودنِ هم را می‌کنیم. در لابلای این همه حرف وطن‌پرستی، انگار کینه‌های خفته‌ای از "هموطن" نهفته است. هموطنی که احتمالا گرایش سیاسی‌اش با ما یکی نباشد. اما همین کافی است برای طغیان علیه هم. ببینید چگونه با هم حرف می زنیم. چقدر سخت و خشن و عجیب تر این که برای وطن پرست نمایاندن خود، رکیک ترین نمایه ها را به آن دیگری می دهیم. این چه فعلی است که از میهن پرستی صرف می شود؟!
ایستاده‌ایم و به جای آنکه "برادر یا خواهر" صدایش کنیم، با هر بهانه‌ای، و در هر فرصتی، بی‌شرفش می‌نامیم. جیغ هم می زنیم تا همه بشنوند که معنای شرف دقیقا همان چیزی است که من و گرایش سیاسی من می گوید. اما همه می دانیم میهن پرست شریف کیست و چرا شعارها نمی دهد و اصلا تیتر هم نمی شود. شرافت، جیغ کشیدن نمی خواهد.

این چه وطن‌دوستی است؟ این چه پرستشی است؟!
وطن که مادرِ همه‌ی ماست، مادری که این همه فرزندِ ناساز با یکدریگر دارد، داغ‌دارترین مادرِ روزگار است.
از هر دو طرف که نگاه می‌کنم، یک چیز برایم روشن است: من باور نمی‌کنم که این اسمش وطن‌پرستی باشد. دقیقاً مثلِ ادعای خداپرستیِ بشر. جهان را ببین. ما دورِ خدا جمع شده‌ایم، اما به جایِ محبت، به هم خنجر می‌زنیم. به نامِ خدا، همدیگر را می‌بلعیم. به عشقِ خدا، با هم می‌جنگیم. و تا وقتی که هر روز، به دستِ خودمان، چند نفر از همنوعانمان کشته نشوند، انگار خورشید، صبحِ روزِ بعد را نمی‌خواهد به رویِ ما بگشاید. 
چرا این طور است؟ چرا وقتی اسمِ خدا می‌آید، به جنگ بین ما می انجامد. چرا وطن پرستی به کینه های بیشتر میان ما می رسد؟ جنگ‌های دنیا در نهایت به نام خدا و عشق به خدا شکل گرفته‌اند و این در هر دو طرف جنگ، بوده است. عجیب نیست؟
یک مثال ساده برایتان می‌زنم. تصوّر کن! اگر نامِ یک دوست مشترک، میانِ دو دل، پلی از محبت می‌زند، پس چرا نامِ خدا، این بزرگ‌ترینِ مشترکات، نه پلی، که خندقی از آتش می‌شود میانِ ما؟ و چرا عشقِ وطن، این خانه‌ی مشترکِ همه‌ی فرزندان، نه به آغوش، که به نیزه بدل می‌شود؟
گویی پرستشِ ما، معامله‌ای بیش نیست؛ دستی بر آسمان می‌کشیم تا بهره‌ای از زمین ببریم.
حالا هر جریانی، هر گروهی، هر دسته‌ای، هر چه می‌خواهد بگوید. من که باور نمی‌کنم. اینها را بیشتر به یک "دستاویز" می‌ماند تا یک "عشقِ واقعی". چیزی که از این همه ادعا بیرون می‌آید، نه وطن‌پرستی که نهایتاً همان "خودپرستی" است. اسمِ مقدس را گذاشته‌ایم رویِ هوس‌هایِ خودمان تا به آنها رنگِ تقدس بدهیم. مثل وطن پرستی... مثل خدا پرستی‌... که محبتی را بین ما ایجاد نکرد‌.

وطن‌پرستی؛ سفره‌ای که همدیگر را می‌بلعیم!
وطن، مادرِ ماست. اما مادری که فرزندانش، در دامانش، به کامِ یکدیگر تشنه‌اند، دیگر مادر نیست؛ مزارِ آرزوهایِ سوخته‌ای است که نامش را «عشق» نهاده‌ایم و در عمل، «نفرت» را به ارث برده‌ایم. مرا با این نام‌ها رها کنید. چون برآیندِ همه‌ی این جوش و خروشها، نه محبتی است که جان را بنوازد، که کینه‌ای است روزافزون، و عقده‌ای است که هر روز، بزرگ‌تر از روزِ پیش، سایه‌اش را بر فردایِ این سرزمین می‌گسترد.

نگران فردایم
نگرانم از فردایی که غبارِ این جنگ‌ فرو نشیند و آن وقت در خلوتِ جمعیِ خویش، بذرهای کینه‌ای را ببینیم که این روزها با هر فریاد و تکفیر، آبیاری شده‌اند. آن هنگام، که آرامشی هم بازگردد، عقده‌هایی که اکنون در زیرِ خاکسترِ شعارها پنهانند، چون آتشی زیرِ خاکستر، زبانه خواهند کشید و خرمنِ باقیمانده‌ی الفت را نیز خواهد سوزاند. لطفا کمی مراقب حرف زدن هایتان باشید. احساس مصونیت در این حد اعلی هم چندان چیز خوبی نیست. ما باید از دشمن بگذریم و به زندگی با یکدیگر برگردیم. حواسمان باشد که آنچه بین من و تو رخ می دهد و به کدورت رابطه ها می انجامد، یکی از اهداف ترکیبی همین جنگ هاست.

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وطن پرستی وطن دوستی مهدی محمدی کلاسر هموطنان جنگ
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
21
پاسخ
دمت گرم.
پاسخ ها
سید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
جناب محمدی کلاسری بی نهایت لذت بردیم. درود بر حزب الله و مرگ بر آمریکا
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
29
پاسخ
جناب محمدی کلاسری گرامی، مقاله قشنگتان با انتشار اخبار جناحی یک سویه تان نمی خواند و همین جای اشکال است که لاجرم بر دل هم نمی نشیند...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
حتی زیر مقاله ای که از اتحاد می گوید ، نظر متفرق می گذاری ! این بیماری نه با اشغال ایران توسط مغول رفع شد ، نه با اشغال ایران توسط روس و انگلیس و نه در آینده . کی گفته نمی شه از یک سوراخ دوبار گزیده شده . ما ثابت کرده ایم که چندین بار میشه گزیده شد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
این سفره ای که می فرمایید قرار بود همه دورش بشینند نه یک عده خاص بخورند و دیگران نگاه کنند. حالا که به جانفشانی رسیده از مردم عادی توقع دارید. از اون های متوقع باشید که این سفره رو چپاول کردند حالا یکمی از اونی که خوردند رو پس دهند.
بچه محل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
دوست ناشناس گرامی، وقتی تابناک هر روز چندین مقاله و خبر از کسانی که همفکرش نیستند میگذارد مانند فردوسی پور و دایی و ... که اتفاقا هم در کشور مانده آند و خودشان آماج جنگ هستند و هم در حال اتهام وطن فروشی تندروهای داخلی، دیگر جایی برای این مقاله نمی نماند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
11
پاسخ
چرا در اغلب امور جمعی از فوتبال تا جنگ ، یک دل نیستیم ؟ چرا اغلب متفرقیم تا متحد ؟ کار علمی می خواهد . پژوهش می خواهد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
به نظرم از فردا بودجه معین کنید برای همایش های مختلف تا پژوهش کنید
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
29
پاسخ
جدا از بحث نویسنده که متن بدی ننوشته ولی متاسفانه از عکسهای چاپ شده در متن متوجه میشیم که کلا نظرتون در رابطه با وطن پرست یک گروه اقلیت با خط فکری مشخص میباشد که کلا سایر افراد جامعه ایران را فقط درصورتی وطن پرست میدانند که از خط فکری آنها پیروی کنن ولا غیر
پاسخ ها
مهدی محمدی کلاسر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
درود و عرض ادب. نقدتان منطقی به نظر می رسید. یکی از تصاویر به پاس نظر ارزشمندتان تغییر کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
26
پاسخ
ریا ریا ریا . فریب کاری فریب کاری فریب کاری . ظاهرسازی ظاهر سازی ظاهر سازی . تنها هنری که خیلی از مردم از مسئولین شان آموختند و این روزها در خیلی از جاها و خصوصا در میادین شاهد آن هستیم. و جالب اینکه دشمنان در جنگ با ما هم ، این صفت زشت ایرانی جماعت را تشخیص دادند و برای صید نهنگ از این آب گل آلود برنامه ریزی ها و نقشه ها دارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
15
پاسخ
دیره برای این فرمایشات، باید یک ماه پیش موضع رسانه تان را مشخص می کردید، هر گزارش و خبری که ندای تفرقه و کینه توزی می داد حالا از وحدت صحبت می کنی جناب روزنامه نگار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
17
پاسخ
سالها عده ای تفرقه انداختند، هم از بیرون و هم درون، اما توجهی نشد. بسیاری از امور به افراد رانتی و سهمیه ای سپرده شد که توانایی حل مشکل را ندارند و نداشتند، این شرایط فعلی ثمره تصمیمات بدون تخصص و اشتباه است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
11
2
پاسخ
چی نوشتی؟ خودت فهمیدی چی گفتی؟ ای بابا این بی سوادها را از کجا میارید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
8
پاسخ
وطن یک قرار داد بین آدم هاست. گروهی با هم مکانی را به کنترل خود در می آورند و آن را وطن می نامند. برای یک قبیله وطنش مجل زندگی اش است. وقتی تعداد افراد که دور هم جمع شدند زیاد شود وطن تبدیل به کشور می شود. وگر ادمیان روی زمین با هم متحد شوند وطن زمین خواهد شد. پس وطن وابسته به آدمها و اتحاد آنها است و به خودی خود هیچ قداستی ندارد
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
24
پاسخ
الان یادتون افتاده؟ یه خورده دیر نیست؟
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