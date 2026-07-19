قهرمانان ورزش و هنر راهی جنوب کشور شدند

جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند.

این جمع با هدف همراهی و همکاری در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی که با حضور مردم خون‌گرم و شجاع آبادان، اهواز و خرمشهر در شرایط جنگی برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

چهره‌هایی مانند وحید شمسایی، علیرضا دبیر، حاج سعید حدادیان، حاج حسین یکتا، نجم الدین شریعتی، ژیلا صادقی، راحله امینیان، اقبال واحدی و... در میان مردم جنوب کشور حضور دارند.

برنامه‌های مورد اشاره نیز از طریق رسانه‌ها پخش خواهد شد.