قهرمانان ورزش و هنر راهی جنوب کشور شدند
جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۶۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند.
این جمع با هدف همراهی و همکاری در برنامههای فرهنگی و ورزشی که با حضور مردم خونگرم و شجاع آبادان، اهواز و خرمشهر در شرایط جنگی برگزار میشود، حضور خواهد داشت.
چهرههایی مانند وحید شمسایی، علیرضا دبیر، حاج سعید حدادیان، حاج حسین یکتا، نجم الدین شریعتی، ژیلا صادقی، راحله امینیان، اقبال واحدی و... در میان مردم جنوب کشور حضور دارند.
برنامههای مورد اشاره نیز از طریق رسانهها پخش خواهد شد.
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تشریف ببرن هرمزگان
پاسخ ها
rasool| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
کاشکی حاج آقا رسایی و وحید جلیلی هم بعنوان سخنران برن بندرعباس و جاسک و به مردم روحیه بدن
اول اینکه چرا اینقدر با تاخیر دارم میروند؟
دوم اینکه لطفاً تشریف ببرند بندرعباس یا جزایر سه گانه.....
دوم اینکه لطفاً تشریف ببرند بندرعباس یا جزایر سه گانه.....
باید تقسیم بشوند بین ۴ تا استان ،،،، من بعنوان یک خوزستانی که بچه آبادان هستم ،، فرقی در استان های جنوبی نمیبینم ،، فقط هر کسی می خواد تشریف بیاره بین ۴ تا استان تقسیم کنه ،،، خوزستان قهرمان ،، بوشهر نازنین ،، هرمزگان استوار و سیستان و بلوچستان عزیز ،،،، ما ۴ تا استان یکی هستیم مثل کل ایران ،،، ولی من غیر از اینکه عاشق ایرانم ولی این ۴ استان جنوبی عشق ، زندگی ، جوانمردی ووووو رو تعریف کردن ،،،، ۴ استانی که درآمد کشور تو اینها خلاصه میشه ،، نفت، گاز ،، پتروشیمی ،،،بنادر تجاری مهم وووووو با مردمی خونگرم و وطن دوست که در طول تاریخ ثابت کردن