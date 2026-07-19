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قهرمانان ورزش و هنر راهی جنوب کشور شدند

جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند. 
کد خبر: ۱۳۸۵۴۶۵
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3038 بازدید
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۸
قهرمانان ورزش و هنر راهی جنوب کشور شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صبح امروز راهی جنوب کشور شدند. 

این جمع با هدف همراهی و همکاری در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی که با حضور مردم خون‌گرم و شجاع آبادان، اهواز و خرمشهر در شرایط جنگی برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت. 

چهره‌هایی مانند وحید شمسایی، علیرضا دبیر، حاج سعید حدادیان، حاج حسین یکتا، نجم الدین شریعتی، ژیلا صادقی، راحله امینیان، اقبال واحدی و... در میان مردم جنوب کشور حضور دارند.

برنامه‌های مورد اشاره نیز از طریق رسانه‌ها پخش خواهد شد. 

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هنرمندان ورزشکاران جنوب اهواز شرایط جنگی وحید شمسایی سعید حدادیان ژیلا صادقی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
15
پاسخ
تشریف ببرن هرمزگان
پاسخ ها
rasool
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
شما هم تشریف داشته باشد زیر لحاف یخ نکنید باز اینا غیرت دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
چشم. هرچی شمابگید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
21
پاسخ
کاشکی حاج آقا رسایی و وحید جلیلی هم بعنوان سخنران برن بندرعباس و جاسک و به مردم روحیه بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
15
پاسخ
کاش مدتی در آنجا بمانند .
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
13
پاسخ
اول اینکه چرا اینقدر با تاخیر دارم می‌روند؟

دوم اینکه لطفاً تشریف ببرند بندرعباس یا جزایر سه گانه.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
3
پاسخ
باید تقسیم بشوند بین ۴ تا استان ،،،، من بعنوان یک خوزستانی که بچه آبادان هستم ،، فرقی در استان های جنوبی نمی‌بینم ،، فقط هر کسی می خواد تشریف بیاره بین ۴ تا استان تقسیم کنه ،،، خوزستان قهرمان ،، بوشهر نازنین ،، هرمزگان استوار و سیستان و بلوچستان عزیز ،،،، ما ۴ تا استان یکی هستیم مثل کل ایران ،،، ولی من غیر از اینکه عاشق ایرانم ولی این ۴ استان جنوبی عشق ، زندگی ، جوانمردی ووووو رو تعریف کردن ،،،، ۴ استانی که درآمد کشور تو اینها خلاصه میشه ،، نفت، گاز ،، پتروشیمی ،،،بنادر تجاری مهم وووووو با مردمی خونگرم و وطن دوست که در طول تاریخ ثابت کردن
علی صراحی
|
United States of America
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
امثال ژیلا صادقی کلی حق ماموریت می گیرند . اینها بدون پول حتی
پای خودشان را هم از خانه بیرون نمی گذارند ، چه رسد که به جنوب کشور
بروند .
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