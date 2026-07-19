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رئیس جمهور لبنان وارد واشنگتن شد

نهاد ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور در آغاز سفر رسمی خود به آمریکا، وارد واشنگتن شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۶۱
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9179 بازدید
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۹
رئیس جمهور لبنان وارد واشنگتن شد

نهاد ریاست‌جمهوری لبنان در صفحه رسمی اش در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، به همراه همسرش در آغاز سفر رسمی به آمریکا، وارد پایگاه هوایی نظامی اندروز در واشنگتن شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این بیانیه، این سفر به دعوت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انجام می‌شود.

طبق برنامه اعلام‌شده، عون دیدارهای رسمی خود را از فردا با جلسه ای با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا آغاز خواهد کرد.

همچنین قرار است رئیس‌جمهور لبنان پیش از ظهر روز سه‌شنبه در کاخ سفید با ترامپ دیدار و گفت‌وگو کند.

ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که در طول این دیدار عون با اعضای سنا و مقامات دولت ترامپ دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

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جوزف عون لبنان آمریکا واشنگتن ترامپ مارکو روبیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
8
15
پاسخ
لبنان هم داره یواش یواش سرنوشت سوریه رو پیدا میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
پهلوان پنبه
مسلمان ایرانی
|
United States of America
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
2
پاسخ
باسلام
هرچه به مارپینتون بیشتر نزدیک شوی زودتربلعیده خواهی شد.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
رئیس جمهور لبنان نیست او نوگر آمریکاست .رفته از آنها دستور بگیرد عین شاه مخلوع ایران ...
بهرام امیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
خرس قطبی رفته پیش اربابش دم تکون بده،که چندسال جاسوسی برای اسرائیل وآمریکا انجام داده،ببینه چقدرازش رضایت دارند،ان شاالله مریضی بدون علاج بگیره دراین دنیا تقاص پس بده ،هزاران نفر را با جاسوسی وخیانت درلبنان وغزه وفلسطین به کشتن داده،
علی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
خاک برسر وملعون
ب م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
نماینده رژیم صهیونیستی در دولت لبنان بفرمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
وطن فروشیشوبایدتوگینس ثبت کرد.عاقبت امثال محمدرضاپهلوی درانتطارشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
یعتی چی
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