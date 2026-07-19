شاخص کل 22 هزار واحد افت کرد

شاخص کل بورس با افت 22 هزار و 410 واحدی معادل 0.47 درصد در سطح 4 میلیون و 754 هزار واحد قرار گرفته است. شاخص هم وزن نیز 4 هزار و 797 واحد معادل 0.37 درصد کاهش یافته و به ارتفاع یک میلیون و 297 هزار واحد رسیده است.

معاملات بورس تهران تا ساعت 10:10 روز یکشنبه 28 تیر 1405 نسبت به روز گذشته با شرایط متعادل تری دنبال می شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، اگرچه شاخص های اصلی بازار همچنان در محدوده منفی قرار دارند، اما از شدت فشار فروش به شکل محسوسی کاسته شده و بازار توانسته بخشی از افت ابتدای معاملات را جبران کند. این موضوع می تواند نخستین نشانه از کاهش هیجان فروش پس از چند روز افت سنگین بازار باشد.

شاخص کل حدود 20 هزار واحد از افت روزانه را پس گرفت

تا این لحظه، شاخص کل بورس با افت 22 هزار و 410 واحدی معادل 0.47 درصد در سطح 4 میلیون و 754 هزار واحد قرار گرفته است. شاخص هم وزن نیز 4 هزار و 797 واحد معادل 0.37 درصد کاهش یافته و به ارتفاع یک میلیون و 297 هزار واحد رسیده است.

نکته قابل توجه اینکه شاخص کل در دقایق ابتدایی معاملات تا محدوده 4 میلیون و 731 هزار واحد عقب نشسته بود، اما با افزایش تدریجی تقاضا توانسته حدود 20 هزار واحد از افت روزانه خود را جبران کند و از کف معاملات فاصله بگیرد.



کاهش فشار فروش در بسیاری از نمادها

بررسی وضعیت بازار نشان می دهد که شدت عرضه ها نسبت به روز گذشته به طور محسوسی کاهش یافته است. بسیاری از نمادهایی که در معاملات شنبه با صف فروش سنگین مواجه بودند، امروز با حجم معاملات بیشتری دادوستد شدند و صف فروش آنها جمع آوری شد.

حتی برخی از این نمادها پس از جمع شدن صف فروش، تا محدوده مثبت نیز پیش رفتند که این اتفاق را می توان یکی از نکات امیدوارکننده معاملات امروز دانست. هرچند هنوز فشار فروش در بخشی از بازار ادامه دارد، اما رفتار معامله گران نسبت به روز گذشته آرام تر شده است.

فاصله عرضه و تقاضا کمتر شده است

تا ساعت 10:10، تعداد 337 نماد در محدوده مثبت و 390 نماد در محدوده منفی معامله می شوند که نسبت به روز گذشته، توازن بیشتری میان نمادهای مثبت و منفی ایجاد شده است.

همچنین تعداد صف های فروش به 187 نماد کاهش یافته و در مقابل 133 نماد در صف خرید قرار دارند. ارزش سفارش های فروش نیز 4 هزار و 795 میلیارد تومان و ارزش سفارش های خرید 3 هزار و 352 میلیارد تومان است که نشان می دهد فاصله عرضه و تقاضا نسبت به روزهای گذشته کمتر شده است.

خروج پول حقیقی

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی تا این لحظه به 14 هزار و 697 میلیارد تومان رسیده و 1 هزار و 527 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. همچنین صندوق های درآمد ثابت نیز با خروج 802 میلیارد تومان نقدینگی همراه بوده اند.

اگرچه بورس تهران هنوز در محدوده منفی معامله می شود، اما کاهش محسوس فشار فروش، جبران حدود 20 هزار واحد از افت شاخص کل و بازگشت برخی نمادها از صف فروش تا محدوده مثبت، از بهبود نسبی شرایط بازار نسبت به روز گذشته حکایت دارد؛ هرچند برای بازگشت کامل بازار به تعادل، همچنان به تقویت تقاضا و تداوم کاهش فشار عرضه نیاز است.