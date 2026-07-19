انهدام یک پهپاد MQ9 در اهواز

دقایقی قبل، یک پهپاد MQ9 با آتش سامانهٔ نوین پدافند پیشرفتهٔ نیروی هوافضای سپاه در آسمان اهواز ساقط شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دقایقی قبل، یک پهپاد MQ9 با آتش سامانهٔ نوین پدافند پیشرفتهٔ نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکهٔ یکپارچهٔ پدافند هوایی کشور، در آسمان اهواز ساقط شد.