صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

انهدام یک پهپاد MQ9 در اهواز

دقایقی قبل، یک پهپاد MQ9 با آتش سامانهٔ نوین پدافند پیشرفتهٔ نیروی هوافضای سپاه در آسمان اهواز ساقط شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۷
| |
1137 بازدید
|
۳

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دقایقی قبل، یک پهپاد MQ9 با آتش سامانهٔ نوین پدافند پیشرفتهٔ نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکهٔ یکپارچهٔ پدافند هوایی کشور، در آسمان اهواز ساقط شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پهپاد MQ9 نیروی هوافضا سپاه اهواز سقوط پهپاد
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قالیباف: هوافضای سپاه نماد روشن «ما می‌توانیم» است
پایگاه زیرزمینی سپاه محاسبات دشمن را تغییر داد!
سقوط یک پهپاد در کوهرنگ
شکار پهپاد MQ9 در آسمان اصفهان
عکس های سقوط چندین شی ناشناس در گرگان
جزئیات سقوط پهپاد ناشناس در مصر
پهپاد MQ9 در آسمان خورموج ساقط شد
پنتاگون سقوط پهپاد آمریکا در سوریه را تأیید کرد
آمار اصابت موشک‌های ایرانی منتشر شد
واقعیت ماجرای دعوت مردم اهواز به تجمع توسط سپاه
لحظه انهدام پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایران
انهدام پهپاد آمریکایی MQ۹ در استان بوشهر
حل مشکلات اقتصادی از مباحث نظامی راحت‌تر است
پهپاد تحقیقاتی هسا در شاهین شهر سقوط کرد
ماجرای سقوط پهباد در کوهرنگ چه بود؟
سرنگونی پهپاد معارضان سوری بر فراز پایگاه حمیمیم
سقوط پهپاد جاسوسی اسرائیل در جنوب لبنان
آغاز عملیات بیولوژیک شهدای سلامت در خوزستان
بازارهای بورس عربستان پس از سقوط پهپاد آمریکایی فروریخت
اعلام آمادگی سپاه برای کمک به صنعت خودروسازی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
2
پاسخ
بلكم خسارتهاي امريكا زياد بشه دست از جنگ گسترده برداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
0
پاسخ
همین امروز به تمام تجهیزات آمریکا که‌وارد منطقه شده حمله بکنید. خصوصا در اسراییل. چون فردا جام جهانی تمام هست و نوبت اونا میشه
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
0
پاسخ
چرا سوخت راسن ها را نمیزنید!!!!
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شد
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
احکام بازنشستگان ۱۴۰۵ اصلاح شد
شش ویدیو از لحظات جنایت آمریکا در شلمچه
جلسه ۶ ساعته نتانیاهو درباره ورود به جنگ با ایران
حمله به «کوه کلنگ» پاسخ کشنده ایران را در پی خواهد داشت / هر کشوری که با آمریکا همکاری کند هدف قرار می‌گیرد
تلویزیون اسرائیل: اسرائیل خواهان ازسرگیری جنگ است؛ اما به یک شرط
ایران «باتلاق چسبنده» نیروی زمینی آمریکا خواهد بود/ مساحت ایران دو برابر افغانستان، چهار برابر عراق و پنج برابر ویتنام است
رضا امینیان درگذشت
تصاویر کارگاه بمب سازی مهدی خانکی که امروز اعدام شد
واکنش بانک مرکزی به گزارش تابناک/ ضعیف‌ترین بانک‌ها مشخص شدند
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۷۰ نظر)
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۶ نظر)
برای امیر قلعه‌نویی که صفرها برایش بی معنا هستند/ ایثار کنندگان از جان و مال مردم!  (۱۱۸ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۴ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۸ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۶ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۷۲ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۶ نظر)
حمله شدید خوش چشم کارشناس صداوسیما به عراقچی را ببینید  (۶۵ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oQ5
tabnak.ir/005oQ5