انهدام یک پهپاد MQ9 در اهواز
دقایقی قبل، یک پهپاد MQ9 با آتش سامانهٔ نوین پدافند پیشرفتهٔ نیروی هوافضای سپاه در آسمان اهواز ساقط شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دقایقی قبل، یک پهپاد MQ9 با آتش سامانهٔ نوین پدافند پیشرفتهٔ نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکهٔ یکپارچهٔ پدافند هوایی کشور، در آسمان اهواز ساقط شد.
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همین امروز به تمام تجهیزات آمریکا کهوارد منطقه شده حمله بکنید. خصوصا در اسراییل. چون فردا جام جهانی تمام هست و نوبت اونا میشه