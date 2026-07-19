پیام تکاندهنده ایران از پاریس خطاب به آمریکا
در پی حمله وحشیانه آمریکا به پلهای بندرخمیر در استان هرمزگان، هشت تن از هموطنان ما ــ که همگی غیرنظامی بودند ــ به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۵۳| |
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به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در پیامی در شبکه ایکس نوشت: در پی حمله وحشیانه آمریکا به پلهای بندرخمیر در استان هرمزگان، هشت تن از هموطنان ما ــ که همگی غیرنظامی بودند ــ به شهادت رسیدند:
عبدالرحیم جعفری فرد، محمد مؤیدی، همایون چترزرین، مازیار چترزرین، مریم پراکنده دل، سوگند دردمند، فاطمه زهرا اکبری، مریم حیدریپوری
خون پاک آنان هرگز پایمال نخواهد شد...
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