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شکست سامانه‌های دفاعی آمریکا در آسمان اربیل

یک منبع امنیتی در استان اربیل فاش کرد که سامانه‌های دفاعی آمریکا در اربیل در رهگیری حملات موشکی و پهپادی شکست خورده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۴۹
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یک منبع امنیتی در استان اربیل فاش کرد که پایگاه‌های نظامی در شمال عراق که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند، در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند و سامانه‌های دفاعی در پایگاه حریر و پایگاه‌های دیگر نتوانستند حملات را رهگیری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این منبع به المعلومه گفت: این حملات منجر به تلفات و خسارت‌های مادی شد. روایت آمریکا درباره رهگیری تمام موشک‌ها و پهپادها منعکس‌کننده واقعیت میدانی نیست. تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی وجود دارد.

بامداد امروز خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد که سامانه پدافند هوایی در کنسولگری آمریکا در اربیل واقع در شمال عراق فعال شده است.

خبرنگار المیادین تاکید کرد که پنج انفجار در اربیل در شمال عراق رخ داده و پهپادها نیز در آسمان این شهر به پرواز درآمده‌اند.

در همین حال، سایت عراقی المعلومه گزارش داد که صدای ۱۰ انفجار در کنسولگری آمریکا در اربیل شنیده شده است.

المعلومه از پرواز پهپادها در آسمان استان سلیمانیه در شمال عراق خبر داد.
 

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آمریکا اربیل پدافند سامانه های دفاعی حملات ایران
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