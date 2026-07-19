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کد خبر: ۱۳۸۵۴۴۷
بازدید: ۲۶۹۱

عکس: نمایش قدرت ربات‌های انسان‌نما در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ شانگهای

کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ که از جمعه تا دوشنبه در شانگهای چین در حال برگزاری است، طیف گسترده‌ای از فناوری‌های پیشرفته از جمله ربات‌های انسان‌نما و دست‌های هوشمندِ مجهز به هوش مصنوعی را به نمایش گذاشته است. طبق گزارش‌های منتشرشده در این رویداد، پیش‌بینی می‌شود تولید سالانه ربات‌های انسان‌نما در چین امسال از مرز ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ربات های انسان نما کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ شانگهای شانگهای هوش مصنوعی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.