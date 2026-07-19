عکس: نمایش قدرت ربات‌های انسان‌نما در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ شانگهای

کنفرانس جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ که از جمعه تا دوشنبه در شانگهای چین در حال برگزاری است، طیف گسترده‌ای از فناوری‌های پیشرفته از جمله ربات‌های انسان‌نما و دست‌های هوشمندِ مجهز به هوش مصنوعی را به نمایش گذاشته است. طبق گزارش‌های منتشرشده در این رویداد، پیش‌بینی می‌شود تولید سالانه ربات‌های انسان‌نما در چین امسال از مرز ۱۰۰ هزار دستگاه عبور کند.