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سرنوشت سهمیه کنکور آسیب‌دیدگان جنگ

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز بررسی‌های کارشناسی برای تدوین سهمیه ویژه برای داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی در آزمون سراسری خبر داد و گفت: پس از شناسایی مشمولان و تدوین ضوابط، پیشنهاد این تسهیلات برای تصویب به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۴۶
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سرنوشت سهمیه کنکور آسیب‌دیدگان جنگ

رضا محمدی درباره اختصاص سهمیه به داوطلبان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اظهار داشت: بر اساس اعلام وزیر علوم مقرر شده است ابتدا بررسی‌های کارشناسی انجام شود و در این راستا جلساتی با نهادهای متولی برگزار کنیم تا دامنه این موضوع به‌طور دقیق شناسایی شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: مهم‌ترین مسئله این است که مشخص شود این تسهیلات شامل چه خانواده‌ها و چه افرادی خواهد شد و همچنین کدام نهاد، مسئول تأیید مشمولان است. اکنون سهمیه‌های آزمون‌های آموزش عالی چارچوب مشخص دارد و باید وضعیت این گروه از داوطلبان نیز به‌طور دقیق تعیین شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ادامه داد: منظور از مشمولان، متقاضیان آزمون‌های آموزش عالی هستند که در جریان جنگ تحمیلی، منازل آنان دچار خسارت و آسیب شده و در حال حاضر امکان سکونت در محل زندگی خود را ندارند و ناچار در هتل، مسافرخانه یا محل دیگری خارج از محل سکونت اصلی اسکان یافته‌اند.

محمدی گفت: به همین منظور، نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت کشور، بنیاد مسکن، شهرداری تهران و دستگاه‌های مسئول مدیریت بحران را به یک جلسه کارشناسی دعوت کرده‌ایم. در شهرستان‌ها نیز فرمانداری‌ها متولی این موضوع هستند و در استان تهران شهرداری نقش پررنگ‌تری در این زمینه دارد.

وی افزود: مقرر شده است این دستگاه‌ها اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را در اختیار سازمان سنجش قرار دهند تا گستره و دامنه مشمولان مشخص شود. پس از آن، این تسهیلات در قالب یک مصوبه یا ماده واحده تدوین و برای تصویب به مرجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار امیدواری کرد که این فرآیند برای آزمون سراسری امسال (۱۴۰۵) نهایی شود تا داوطلبانی که مشمول این شرایط هستند، بتوانند از این سهمیه و تسهیلات بهره‌مند شوند.

محمدی تأکید کرد: در حال حاضر تمرکز سازمان سنجش بر آزمون سراسری و کنکور است و بر اساس شرایط درباره تعمیم این تسهیلات به سایر آزمون‌ها نیز پس از بررسی شرایط و تصویب مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیری خواهد شد.

بنا بر این گزارش؛ پس از تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونی به کشور و ایجاد شرایط جنگی، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تعیین سهمیه اضطراری برای داوطلبان آسیب‌دیده کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که در پی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، خود یا اعضای خانواده‌شان دچار آسیب شده‌اند، مشمول سهمیه ویژه خواهند شد و فرآیند شناسایی این افراد، با دستور فوری در دست انجام است.

وی اضافه کرد: نحوه اعمال سهمیه برای داوطلبان کنکوری آسیب‌دیده در حملات اخیر این گونه است که در صورتی که پدر داوطلب در این حوادث آسیب دیده باشد، سهمیه برای فرزند او اعمال می‌شود. داوطلبانی که خودشان نیز در جریان این وقایع چهل‌روزه دچار آسیب شده‌اند، قطعاً مشمول سهمیه خواهند شد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه دستور شناسایی سریع این افراد صادر شده است، گفت که این سهمیه‌ها باید پیش از برگزاری کنکور ۱۴۰۵ تعیین و در فرآیند آزمون اعمال شود.
 

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برچسب ها
علوم تحقیقات جنگ تحمیلی داوطلبان کنکور سهمیه جنگ زدگان جنگ زدگان سازمان سنجش وزارت کشور سهمیه کنکور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
26
پاسخ
۷۵ درصد سهمیه. بیچاره کسایی که سهمیه ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
4
22
پاسخ
برای شادی روح همه شهدای جنگ و همینطور حفظ ارزش کار بسیار بزرگی که شهدا کردند لطفاً سهمیه اضافه نکنین و راجب اینجور مسائلی صحبت نکنید، شهدا برای عدالت و برابری شهید شدند نه سهمیه و اینجور مسائل.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
3
4
پاسخ
هرگونه سهمیه ای باید از طریق افزایش ظرفیت رشته ها صورت پذیرد نه اینکه به گسترش فساد سهمیه ها منجر شود مثلا ۵ درصد اصافه بر ظرفیت هر رشته برای ه این افراد با ایجاد صندلی جدید تخصیص یابد و زمان آن یکبار و محدود باشد
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