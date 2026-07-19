سفارت ایران در ایرلند خطاب به امریکا اعلام کرد: تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع هرگز نمی‌تواند پیروزی به ارمغان بیاورد.

به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در ایرلند در واکنش به حملات آمریکا به زیرساختهای کشورمان در فضای مجازی نوشت: به‌اصطلاح قدرتمندترین ارتش جهان به حمله به مدارس، بیمارستان‌ها، پل‌ها و برج‌های مراقبت دریایی افتخار می‌کند؟

تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کشتن مردم بی‌دفاع هرگز نمی‌تواند پیروزی به ارمغان بیاورد.

تاریخ آن‌ها را با نامی که شایسته آن هستند به یاد خواهد سپرد: جنایتکاران جنگی.



