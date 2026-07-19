مدیرکل هواشناسی استان تهران از ماندگاری هوای گرم در روزهای آینده خبر داد و از بیماران و سالمندان خواست از تردد در فضای باز به ویژه در ساعات اوج گرما خودداری کنند.

آسمان تهران امروز یکشنبه صاف تا کمی ابری و وزش باد در عصر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و حداقل دما ۲۷ و حداکثر دما ۴۱ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک؛ دوشنبه و سه‌شنبه کاهش دما در پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

از سه‌شنبه تا پنجشنبه نیز احتمال افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک در تهران وجود دارد.