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پیش‌بینی بارش باران؛ دما کاهش می‌یابد

سازمان هواشناسی برای ارتفاعات البرز مرکزی، شمال غرب و بخش‌هایی از جنوب شرق کشور در روز یکشنبه رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۳۷
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پیش‌بینی بارش باران؛ دما کاهش می‌یابد

 امروز (یکشنبه) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. تنها در ارتفاعات البرز مرکزی، شمال استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقعی پیش بینی می شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فردا (دوشنبه) در استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و سه شنبه و چهارشنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی در تهران، البرز و قزوین و پنجشنبه غیر از خراسان شمالی و خراسان رضوی در سایر مناطق ذکر شده ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

شایان ذکر است روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور مورد انتظار است.

در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب‌غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

دوشنبه و سه شنبه دریای خزر، شرق دریای عمان و چهارشنبه شرق دریای عمان و شمال خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و از بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۱ و حداقل دمای آن به ۲۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

 

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