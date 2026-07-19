استاندار خوزستان گفت: دستورات لازم برای آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی به مدیرکل مدیریت بحران استان ابلاغ شده است.

محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای پس از وقوع زمین‌لرزه پنج ریشتری در منطقه سالند دزفول اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، مذاکره با مؤسسه ژئوفیزیک انجام و آخرین برآوردهای لرزه‌ای دریافت شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با اشاره به عمق ۱۲ کیلومتری این زلزله افزود: دستورات لازم برای آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی به مدیرکل مدیریت بحران استان ابلاغ شده است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: تیم‌های ارزیاب به سرعت به منطقه اعزام شده‌اند و ارزیابی میدانی از وضعیت مناطق زلزله‌زده همچنان ادامه دارد.

موالی‌زاده در پایان تصریح کرد: وضعیت تمامی مناطق تحت پایش است و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی قابل توجهی گزارش نشده و تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر، ساعت ۵ و ۵۵ دقیقه صبح امروز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵، منطقه سالند در استان خوزستان را لرزاند.

بر اساس مرکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است. موقعیت جغرافیایی این حادثه در ۲۳ کیلومتری سالند، ۲۷ کیلومتری اندیمشک و ۲۹ کیلومتری دزفول ثبت شده است.