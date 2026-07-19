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تعداد بازدید : 23055
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کد خبر:۱۳۸۵۴۲۵
کد خبر:۱۳۸۵۴۲۵
139506 بازدید
نظرات: ۵
سوت

خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6

تیم‌های فوتبال خلاصه بازی فرانسه و انگلیس در دیدار رده بندی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در یک جدال تماشایی و پرگل، انگلیس 6 بر چهار به برتری رسید و جایگاه سوم جام جهانی فوتبال را به خود اختصاصی داد. خلاصه این بازی نفس گیر را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت خلاصه بازی انگلیس فرانسه جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فوتبال رده بندی
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خلاصه بازی فرانسه 3 - سوئد 0
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خلاصه بازی فرانسه 2 - مراکش 0
خلاصه بازی فرانسه 3 - عراق 0
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
10
پاسخ
انگلیس زباله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
7
پاسخ
فرانسه خوار و ذلیل شد.آخیش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
6
6
پاسخ
انگلیس اگر در بازی قبل 10دقیق اول دفاعی بازی نمیکرد و مثل نیمه اول ادامه داده بود الان توفینال بود
تابان
|
Sweden
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
7
پاسخ
این تیم فرانسه بدجوری باخت یادگاری میمونه براشون...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
1
پاسخ
داور به سمت انگللیس غش میکرد
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