خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6

تیم‌های فوتبال خلاصه بازی فرانسه و انگلیس در دیدار رده بندی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در یک جدال تماشایی و پرگل، انگلیس 6 بر چهار به برتری رسید و جایگاه سوم جام جهانی فوتبال را به خود اختصاصی داد. خلاصه این بازی نفس گیر را می‌بینید.