سوت
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
تیمهای فوتبال خلاصه بازی فرانسه و انگلیس در دیدار رده بندی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در یک جدال تماشایی و پرگل، انگلیس 6 بر چهار به برتری رسید و جایگاه سوم جام جهانی فوتبال را به خود اختصاصی داد. خلاصه این بازی نفس گیر را میبینید.
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برچسبها:سوت خلاصه بازی انگلیس فرانسه جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا فوتبال رده بندی
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انگلیس اگر در بازی قبل 10دقیق اول دفاعی بازی نمیکرد و مثل نیمه اول ادامه داده بود الان توفینال بود