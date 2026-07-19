حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک/صدای انفجارهای متوالی در کنسولگری آمریکا در اربیل
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت ولی تلفات جانی در پی نداشته است.
وی افزود: این حمله هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هموطنان عزیز و حمله به پلها، زیرساختها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علیالسالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.
اردوگاه العدیری یکی از پایگاههای مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تاثیر قابل توجهی بر عملیاتهای پشتیبانی ارتش در منطقه میگذارد.
پایگاه هوایی علیالسالم نیز از پایگاههای مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا میکند.
متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی:️در امتداد راه پرفروغ قائد شهید امت و شهدای والامقام ایران اسلامی و جبهه مقاومت، بار دیگر با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی عهد می بندیم که پیام صریح و نورانی معظم له در صیانت از آرمان های انقلاب، اتحاد مقدس و انسجام ملی را در نیروهای مسلح نصب العین قرار دهیم و در تقویت هرچه بیشتر همدلی و وحدت و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان دلسوز در قوای سه گانه برای تضمین منافع ملت ایران و دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی، همه توان و ظرفیت خود را به کار گیریم.
️با تبعیت از فرامین و تدابیر زعیم عالیقدر و فرمانده عزیزتر از جانمان به شیطان بزرگ و دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله گر آمریکایی نیز یادآور میشویم هرگونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشی گری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می گردد و هزینه هایی سنگینتر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم نمود.
️اقتدار دفاعی کشور عزیزمان از یک سو پشتوانه محکمی برای آرامش و امنیت ملت غیرتمند و شجاع از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب سرزمین سرافراز و پهناور ایران و از سوی دیگر بستری برای خدمتگزاری و فعالیت مسئولان خدوم کشور برای رفاه و سعادت مردم شرافتمند است.
️اردوگاه دشمن به دنبال شکستهای پی در پی در جنگ نظامی به ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان دل خوش کرده است چرا که هزیمت شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار در گرو انسجام درونی می باشد و مقابله جدی با این دسیسه شیطانی برای ناامید کردن دشمن بر همگان امری ضروری و لازم است.
️به یاری خداوند متعال عنایت حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف و با هدایت رهبر عزیزمان از انسجام برخاسته از رستاخیز بی سابقه و تاریخ ساز و نصاب ملت مبعوث شده در بدرقه امام شهید امت و آزادگان جهان با همه توان و ظرفیت صیانت خواهیم نمود.
حوالی ساعت ۳:۳۸ بامداد صدای چند انفجار در مناطق مختلف جزیره قشم شنیده شد.
براساس مشاهدات میدانی و اظهارات شماری از ساکنان محلی، چند نقطه در جزیره هدف اصابت قرار گرفته است.
برخی از ساکنان تعداد اصابتها را بین ۳ تا ۵ مورد عنوان میکنند.
تاکنون هیچ مقام رسمی درباره محل دقیق اصابتها، علت انفجارها، میزان خسارات احتمالی یا تلفات این حمله اظهار نظر نکرده است.
طی روزهای گذشته جزیره قشم چندین بار هدف حملات جنگندههای آمریکایی قرار گرفته و در پی آن، به برخی مناطق و زیرساختهای جزیره خساراتی وارد شد.
۱۸ کشته و زخمی در حمله ایران به مقر گروهک های تجزیه طلب در عراق گزارش شده است
تسنیم نوشت: از دقایقی پیش اخباری مبنی بر صدای انفجار در بندرعباس منتشر شد، اما هنوز گزارشی از اصابت موشک یا حمله جنگندههای آمریکایی نداشتهایم.
براساس این گزارش، طی روزهای گذشته بندرعباس بارها و بارها مورد حمله جنگندههای آمریکایی قرار گرفته و خسارتهایی به زیرساختهای شهر وارد شده است.
خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که دستکم پنج انفجار در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، رخ داده است.
بر اساس این گزارش، همزمان با وقوع این انفجارها، پهپادهایی نیز بر فراز آسمان اربیل در حال پرواز مشاهده شدهاند.
همچنین در پی این تحولات، سامانه پدافند هوایی کنسولگری آمریکا در اربیل فعال شده است.
همزمان منابع عراقی گزارش دادند که در پی حملات ایران، علاوه بر سامانه پدافندی پاتریوت، سامانه سیرام نیز در اربیل فعال شده است.
همچنین ویدئوهای مختلفی از آتشسوزی در مقر گروهکهای تجزیه طلب کُرد در سلیمانیه عراق توسط کاربران عراقی منتشر شده است.
در این راستا گروهک «ارتش ملی کردستان» شاخه نظامی «حزب آزادی کردستان» اعلام کرد که مقرهای این گروهک تجزیهطلب در ابیل و سلیمانیه هدف حملات شدید از سمت ایران قرار گرفته است.
در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وقوع حوادث امنیتی در برخی نقاط استان خوزستان از جمله شهرستان بهبهان، بررسیهای میدانی نشان میدهد که امنیت کامل در این مناطق برقرار است.
منابع آگاه اعلام کردند: اخبار منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر حمله یا بمباران در بهبهان، کذب محض بوده و هیچ اتفاقی در این شهرستان رخ نداده است.
خبرها حکایت از ان دارد که تمامی شهرهای استان خوزستان در آرامش کامل به سر میبرند.
تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر حمله جنگندهها به کیش و اصابت موشک در جزیره اعلام نشده است. تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر حمله جنگندهها به کیش و اصابت موشک در جزیره اعلام نشده است.
در ساعت ۲:۱۰ نقطه ای در حوالی حاجی آباد هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت
بر اساس گزارشهای دریافتی، اخبار منتشر شده مبنی بر حمله جنگندههای آمریکایی به مناطقی در اهواز صحت ندارد.
در پی انتشار اخبار مبنی بر انفجار و حمله جنگنده های آمریکایی به مناطقی در قم، مسئولان امنیتی ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند تا این لحظه گزارشی از انفجار نداشتهایم.
️خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد که سامانه پدافند هوایی در کنسولگری آمریکا در اربیل واقع در شمال عراق فعال شده است.
️در همین حال، سایت عراقی المعلومه گزارش داد که صدای ۱۰ انفجار در کنسولگری آمریکا در اربیل شنیده شده است.