صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک/صدای انفجارهای متوالی در کنسولگری آمریکا در اربیل

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای از آغاز موج جدید حملات به ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۲۲
| |
4377 بازدید

حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک

 
یه گزارش تابناک؛ ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد: ما به دستور فرمانده کل قوا، حملات هوایی جدیدی را علیه ایران آغاز کرده‌ایم.
 
سنتکام افزود: حملات علیه ایران با هدف تضعیف بیشتر توانایی آن در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود.
 
استانداری هرمزگان نیز اعلام کرد: در ساعت ۱:۳۰ نقطه‌ای در حوالی سیریک هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
 
منابع خبری هم از وقوع چند انفجار پیاپی در شهر اربیل واقع در شمال عراق و فعال شدن سامانه‌های پدافندی در این منطقه خبر دادند.
 
به گزارش المیادین، صدای ۵ انفجار در شهر اربیل شنیده شده است. هم‌زمان با وقوع این انفجارها، پرواز هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در آسمان این شهر گزارش شده است.
 
به دنبال بروز این وضعیت، سامانه دفاع هوایی مستقر در کنسولگری آمریکا در اربیل نیز فعال شده است. در همین راستا، منابع امنیتی عراقی به خبرگزاری رویترز گفته اند که یک فروند پهپاد هجومی در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل عراق سرنگون شده است. 
 
یک نقطه در اطراف شادگان هدف حمله آمریکا قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۶:۴۳

 معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر شادگان مورد اصابت موشک قرار گرفت ولی تلفات جانی در پی نداشته است.

وی افزود: این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

ارتش: دو پایگاه مهم آمریکا در کویت، آماج حملات پهپاد‌های انهدامی ارتش
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۶:۴۲

در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هم‌وطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی‌السالم کویت را، آماج حملات پرحجم پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد.

اردوگاه العدیری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرز‌های جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان نیرو‌های آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه تاثیر قابل توجهی بر عملیات‌های پشتیبانی ارتش در منطقه می‌گذارد.

پایگاه هوایی علی‌السالم نیز از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیرو‌های نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.

هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) به دشمن حیله‌گر آمریکایی
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۵:۴۹

متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی:️در امتداد راه پرفروغ قائد شهید امت و شهدای والامقام ایران اسلامی و جبهه مقاومت، بار دیگر با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظله العالی عهد می بندیم که پیام صریح و نورانی معظم له در صیانت از آرمان های انقلاب، اتحاد مقدس و انسجام ملی را در نیروهای مسلح نصب العین قرار دهیم و در تقویت هرچه بیشتر همدلی و وحدت و یکپارچگی بین نیروهای مسلح، مردم و مسئولان دلسوز در قوای سه گانه برای تضمین منافع ملت ایران و دفاع از حقوق مردم و امنیت ملی، همه توان و ظرفیت خود را به کار گیریم.

️با تبعیت از فرامین و تدابیر زعیم عالیقدر و فرمانده عزیزتر از جانمان به شیطان بزرگ و دشمن جنایتکار، عهدشکن و حیله گر آمریکایی نیز یادآور می‌شویم هرگونه طمع ورزی، زورگویی، تمامیت خواهی و وحشی گری با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مومن، شجاع و مقتدر در نیروهای مسلح مواجه می گردد و هزینه هایی سنگین‌تر از جنگ تحمیلی دوم و سوم را بر آنان تحمیل خواهیم نمود.

️اقتدار دفاعی کشور عزیزمان از یک سو پشتوانه محکمی برای آرامش و امنیت ملت غیرتمند و شجاع از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب سرزمین سرافراز و پهناور ایران و از سوی دیگر بستری برای خدمتگزاری و فعالیت مسئولان خدوم کشور برای رفاه و سعادت مردم شرافتمند است.

️اردوگاه دشمن به دنبال شکست‌های پی در پی در جنگ نظامی به ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و مسئولان دل خوش کرده است چرا که هزیمت شیطان بزرگ، آمریکای جنایتکار در گرو انسجام درونی می باشد و مقابله جدی با این دسیسه شیطانی برای ناامید کردن دشمن بر همگان امری ضروری و لازم است.

️به یاری خداوند متعال عنایت حضرت ولی عصرعجل الله تعالی فرجه الشریف و با هدایت رهبر عزیزمان از انسجام برخاسته از رستاخیز بی سابقه و تاریخ ساز و نصاب ملت مبعوث شده در بدرقه امام شهید امت و آزادگان جهان با همه توان و ظرفیت صیانت خواهیم نمود.

ادعای مردم قشم از اصابت‌ ۳ تا ۵ موشک در مناطق مختلف جزیره
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۴:۰۴

حوالی ساعت ۳:۳۸ بامداد صدای چند انفجار در مناطق مختلف جزیره قشم شنیده شد.
 براساس مشاهدات میدانی ‌و اظهارات شماری از ساکنان محلی، چند نقطه در جزیره هدف اصابت قرار گرفته است.
 برخی از ساکنان تعداد اصابت‌ها را بین ۳ تا ۵ مورد عنوان می‌کنند.
 تاکنون هیچ مقام رسمی درباره محل دقیق اصابت‌ها، علت انفجارها، میزان خسارات احتمالی یا تلفات این حمله اظهار نظر ‌نکرده است.
 طی روزهای گذشته جزیره قشم چندین بار هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته و در پی آن، به برخی مناطق و زیرساخت‌های جزیره خساراتی وارد شد‌.

حمله سنگین ایران به مقر گروهک های تجزیه طلب در عراق
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۴:۰۱

۱۸ کشته و زخمی در حمله ایران به مقر گروهک های تجزیه طلب در عراق گزارش شده است

گزارش‌های تایید‌نشده از صدای انفجار در بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۴:۰۰

تسنیم نوشت: از دقایقی پیش اخباری مبنی بر صدای انفجار در بندرعباس منتشر شد، اما ‌‌هنوز گزارشی از اصابت موشک یا حمله جنگنده‌های آمریکایی نداشته‌ایم.

براساس این گزارش، طی روزهای گذشته بندرعباس بارها و بارها مورد حمله جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفته ‌و خسارت‌هایی به زیرساخت‌های شهر وارد شده است.

مقرهای گروهک «ارتش ملی کردستان» درهم کوبیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۳:۱۹

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که دست‌کم پنج انفجار در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، رخ داده است.

بر اساس این گزارش، هم‌زمان با وقوع این انفجارها، پهپادهایی نیز بر فراز آسمان اربیل در حال پرواز مشاهده شده‌اند.

همچنین در پی این تحولات، سامانه پدافند هوایی کنسولگری آمریکا در اربیل فعال شده است.

همزمان منابع عراقی گزارش دادند که در پی حملات ایران، علاوه بر سامانه پدافندی پاتریوت، سامانه سی‌رام نیز در اربیل فعال شده‌ است.

همچنین ویدئوهای مختلفی از آتش‌سوزی در مقر گروهک‌های تجزیه طلب کُرد در سلیمانیه عراق توسط کاربران عراقی منتشر شده است.

در این راستا گروهک «ارتش ملی کردستان» شاخه نظامی «حزب آزادی کردستان» اعلام کرد که مقرهای این گروهک تجزیه‌طلب در ابیل و سلیمانیه هدف حملات شدید از سمت ایران قرار گرفته است.

هیچگونه حمله‌ای تا این لحظه به بهبهان صورت نگرفته است
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۵۴

 در پی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر وقوع حوادث امنیتی در برخی نقاط استان خوزستان از جمله شهرستان بهبهان، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که امنیت کامل در این مناطق برقرار است.

منابع آگاه اعلام کردند: اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر حمله یا بمباران در بهبهان، کذب محض بوده و هیچ اتفاقی در این شهرستان رخ نداده است.

خبرها حکایت از ان دارد که تمامی شهرهای استان خوزستان در آرامش کامل به سر می‌برند.

اصابت موشک در کیش تا این لحظه تکذیب شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۵۲

تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر حمله جنگنده‌ها به کیش و اصابت موشک در جزیره اعلام نشده است. تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر حمله جنگنده‌ها به کیش و اصابت موشک در جزیره اعلام نشده است.

انفجار در حوالی حاجی آباد
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۴۹

 در ساعت ۲:۱۰ نقطه ای در حوالی حاجی آباد هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت

وقوع انفجار در اهواز تا این لحظه تایید نشد
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۴۸

بر اساس گزارش‌های دریافتی، اخبار منتشر شده مبنی بر حمله جنگنده‌های آمریکایی به مناطقی در اهواز صحت ندارد.

انفجار و حمله جنگنده های آمریکایی به مناطقی در قم تکذیب شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۴۸

در پی انتشار اخبار مبنی بر انفجار و حمله جنگنده های آمریکایی به مناطقی در قم، مسئولان امنیتی ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند تا این لحظه گزارشی از انفجار نداشته‌ایم.

صدای انفجارهای متوالی در کنسولگری آمریکا در اربیل
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۲۵


️خبرنگار المیادین در عراق گزارش داد که سامانه پدافند هوایی در کنسولگری آمریکا در اربیل واقع در شمال عراق فعال شده است.
️در همین حال، سایت عراقی المعلومه گزارش داد که صدای ۱۰ انفجار در کنسولگری آمریکا در اربیل شنیده شده است.

نطق شبانه ترامپ درباره ایران خبرساز شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ - ۰۲:۰۵
 حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی سیریک/بروزرسانی می شود
 
دونالد ترامپ در گفت‌وگو با NewsNation درباره پایان یافتن یادداشت تفاهم با ایران ادعا کرد: اصلاً برایم مهم نیست.
 
ترامپ در نخستین اظهارنظر خود پس از کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن گفت: خیلی غم‌انگیز است، واقعا اتفاق بسیار غم‌انگیزی است. ما از دیدن چنین چیزی متنفر هستیم. آنها در راه خدمت به کشورمان جان خود را از دست دادند.وی ادامه داد: دیگر به عدم تمایل ایران به پایبندی به تفاهم‌نامه اهمیتی نمی‌دهم. وظیفه ما در قبال کشورمان این است که اجازه ندهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تنگه هرمز حمله آمریکا به ایران تجاوز آمریکا به ایران هرمزگان سیریک انفجار
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش بقایی به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی
تکذیب شنیده شدن صدای انفجار در دره شهر ایلام
تمام محورهای آسیب‌دیده هرمزگان بازگشایی شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oPW
tabnak.ir/005oPW