به گزارش تابناک، وال استریت ژورنال نوشت: مقامات آمریکایی می‌گویند ایران با استفاده از موشک‌های فوق‌سریع و مانورپذیر که رهگیری آن‌ها دشوارتر است، خود را با پدافند هوایی آمریکا سازگار کرده است.



در ادامه این مطلب آمده است: آن‌ها همچنین نگران‌اند که توانایی بهبودیافتهٔ ایران در اصابت به اهداف حساس، ممکن است با پشتیبانی هدف‌گیری از سوی چین یا روسیه تقویت شده باشد، هرچند که هیچ مدرکی به‌طور عمومی منتشر نشده است.