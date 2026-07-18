پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب از ملت عراق

به گزارش تابناک، پیام قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، از ملت عراق به‌پاس حماسه تشییع امام مجاهد شهید منتشر شد.

بنا بر این گزارش، متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

به محضر شریف مراجع عظام، علمای معزّز و اساتید و فضلای حوزات علمیّه و دانشگاه‌ها، اندیشمندان و نخبگان گرانقدر، اُمرا و سران قبائل و شیوخ عشایر و سران طوائف و مردم بزرگوار و با محبّت و جوانان غیرتمند و شریف سرزمین مظلوم عراق سلام و تحیّت و تکریم و تقدیر وافر می‌فرستیم.

مردم مؤمن عراق که از نعمت عظیم همجواری و میزبانی آل‌الله صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیهم‌اجمعین در اعتاب مقدّسه برخوردارند، با سابقه‌ی درخشانی از فرهنگ و بهره‌مندی از پشتوانه‌ای معنوی و هدایت‌بخش چون حوزه‌ی نورانی و کهن نجف اشرف و عملکرد مجاهدانه در جبهه‌ی مقاومت،‌ در استقبال از قائد عظیم‌الشّأن شهید اعلی‌الله مقامه‌الشّریف همچون ملّت ایران حماسه‌ای عظیم و پرمعنا و آکنده از سوز و گداز آفریدند.

عراق، از آن روزی که قدوم مبارک مولایمان امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌و‌سلامه‌علیه بر خاک آن قرار گرفت، سرزمینی مبارک شد و به‌زودی مردمانش با افتخار تمام، طوقِ محبّت و ولایت آن حضرت و اولاد طاهرینشان صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم‌اجمعین را بر گردن خود آویختند. دوران‌های تسلّط جبّاران و حکّام ظالم براین سرزمین هیچگاه نتوانست گوهر ناب ولایت و محبّت به عترت طیّبه را از قلوب این مردم بزداید. از همین‌رو بعد از زوال حکومت بعثی، رویداد عظیم پیاده‌روی اربعین رخ داد و چون از عمق جان مردم با ایمان برمی‌آمد، روزبه‌روز گسترش یافت، و دقیقاً به همین جهت آنگاه که این مردم دیدند فرزند مظلوم و شهید امیرالمؤمنین و سیّدالشّهداء صلوات‌الله وسلامه‌علیهما بعد از سالها دوری ظاهری از اعتاب مقدّسه، این بار با پیکری شبیه به حسین و مادرش و برادرش به طواف مراقد منوّره می‌آید، با تمام وجود قدوم او را گرامی داشتند.

از سویی دیگر این تشییع میلیونی و بی‌نظیر از علمدار مقاومت، جلوه‌ای تمام عیار از همدلی و اخوّت و هم‌مرامی بین دو ملّت عراق و ایران را نشان داد. بی‌تردید سران استکبار با دلهایی هراسان، تصاویر صحنه‌های باشکوه این اجتماع عظیم در عراق را مشاهده کردند و دیدند که چگونه سرمایه‌گذاریهای کلانی که برای تخریب رابطه‌ی دو ملّت به عمل آورده بودند پوچ و بی‌اثر از آب در آمد. این حضور چند ده میلیونی هم در ایران و هم در عراق آن هم به مناسبت تشییع و بدرقه‌ی امام مجاهد شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشّریف، فصل جدیدی از بیداری و نقش‌آفرینی برای تغییر معادلات از پیش‌ساخته‌‌ی مستکبران را رقم زد. اینک شیطان بزرگ، امریکای جنایتکار فهمیده است که استمرار حضور بی‌دردسر و سلطه‌گرانه‌اش بر منطقه، خیالی خام بیش نیست.

زیارت اربعین امسال با خاطره تشییع قائد عظیم‌الشّأن شهید درآمیخته است

به زودی بار دیگر آغوشِ گشوده‌ی ملّت کریم عراق و عشایر و طوائف خون‌گرم و با محبّت آن به روی زائران مشتاق زیارت اربعین و از جمله انبوهی که به نیابت از آقای شهید ایران زیارت می‌کنند، با خاطره‌ی این تشییع شکوهمند و بزرگ‌مردی که شاید سالها آرزوی تشرّف به اعتاب مقدّسه را در دل می‌پروراند، درآمیخته و شعار پر از حقیقت حُبُّ‌ الحسین یَجمَعُنا را به رخ همگان خواهد کشید و ان‌شاءالله دعای سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف برای امنیّت و برکت و پیشرفت ملّت عراق را در پی خواهد داشت؛ بِمَنِّهِ و کَرَمِه.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

۲ /صفر المظفر / ۱۴۴۸

۲۶ / تیر / ۱۴۰۵