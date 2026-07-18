بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هر دو می‌گویند مسئولیتی در قبال تأمین منابع و پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ ندارند؛ فروشگاه‌ها هم می‌گویند دیگر فروش کالابرگ ندارند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بیش از ۲ هفته است که برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد با دولت برای ارائه کالاهای مشمول کالابرگ به مردم، پول خود را از دولت نگرفته‌اند این در حالی است که طبق قانون باید ۷۲ ساعته تسویه آن‌ها انجام شود.

بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار فارس در خصوص این مشکل می‌گوید تا پایان سال ۱۴۰۴ طبق مسئولیت بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳، از منابع بانک مرکزی کالابرگ پرداخت شد اما از ابتدای امسال در قالب بودجه ۱۴۰۵ سازمان برنامه باید منابع را تامین کند.

پیش از این نیز در ۱۱ خرداد ماه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دیگر نقشی در تامین و تخصیص کالابرگ ندارد و مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

با این حال سازمان برنامه در پاسخ به خبرنگار فارس می‌گوید که این سازمان هیچ نقشی در تامین منابع ندارد. طبق قانون مکانیزم تامین منابع کالابرگ مشخص است و با وصول درآمدهای دولت خود به خود حساب مربوط به این موضوع شارژ می‌شود و وزارت تعاون شروع به پرداخت بدهی‌ها می‌کند.

این سازمان در پاسخ به این سوال که فروشگاه‌ها نیاز به نقدینگی دارند و نمی‌توانند صبر کنند، تکلیفشان چیست؟ گفت که منابع دولت در یک روز محقق نمی‌شود در طول سال محقق می‌شود. «اینگونه نیست که بدهی فروشگاه‌ها پرداخت نشود با نقد شدن درآمدهای دولت بالاخره پرداخت می‌شود.»