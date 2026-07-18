نخستوزیر عراق چه زمانی به ایران سفر میکند؟
به گزارش تابناک، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق در گفتوگو با الشرق اعلام کرد که علی الزیدی، نخستوزیر عراق در ۲۳ ژوئیه به ایران سفر خواهد کرد.
وی افزود که عراق در جریان سفر الزیدی به ایران دیدگاه خود درباره ضرورت توقف جنگ را مطرح خواهد کرد.
فؤاد حسین گفت که هرگونه گفتوگو درباره ابتکارات به ویژه جنبههای اقتصادی ابتدا مستلزم پایان یافتن تشدید تنش است و اگر جنگ پایان یابد، درباره تمامی امور میتوان سخن گفت.
وی افزود که بغداد برای انجام نقش میانجیگری میان تهران و واشنگتن به ویژه در پروندههای اقتصادی آماده است و اولویت در مرحله کنونی توقف جنگ و ایجاد فضاهایی برای گفتوگو است.
فؤاد حسین اشاره کرد که نخستوزیر عراق در ۲۸ ژوئیه به ترکیه سفر خواهد کرد و احتمال سفر به عربستان نیز وجود دارد.
وزیر خارجه عراق عنوان داشت که وی در دولتهای پیشین عراق در نزدیک کردن دیدگاهها میان تهران و واشنگتن نقش ایفا کرده است.
فؤاد حسین خاطرنشان کرد که بغداد حامل پیام آمریکا به ایران نیست؛ اما میتواند علاوه بر ارائه موضع عراق، آنچه را که از نظرات واشنگتن شنیده است، منتقل کند.
وی تصریح کرد که نخستوزیر عراق در جریان سفر خود به واشنگتن پارهای از مسائل مرتبط با جنگ را مطرح کرد.