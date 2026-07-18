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مسیر رفت بندرخمیر به بندرعباس بازگشایی شد

فرماندار شهرستان بندرخمیر از بازگشایی مسیر رفت محور بندرخمیر به بندرعباس در مجاورت پاسگاه منبع آب خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۰۰
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مسیر رفت بندرخمیر به بندرعباس بازگشایی شد

به گزارش تابناک به نقل از فرمانداری شهرستان بندرخمیر، مراد زرهی اظهار کرد: با دستور ویژه استاندار هرمزگان و تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران و عوامل امدادی، مسیر رفت از بندرخمیر به سمت بندرعباس در محدوده جنب پاسگاه منبع آب که مسدود شده بود، بازگشایی شد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت تردد در این محور مواصلاتی افزود: در حال حاضر با رعایت کامل نکات ایمنی و احتیاط، امکان عبور و مرور خودروها برقرار است؛ با این حال از شهروندان و رانندگان عزیز تقاضا داریم تا زمان ثبات کامل شرایط، از ترددهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

گفتنی است، در پی حملات بامداد جمعه ۲۶ تیرماه، شماری از پل‌ها و محورهای مواصلاتی شهرستان بندرخمیر دچار آسیب‌های زیرساختی شد که این امر اختلال در تردد را در پی داشت. با این حال، با حضور فوری و تلاش تیم‌های عملیاتی اداره راهداری، مسیرهای مذکور بازگشایی و تردد در آن‌ها از سر گرفته شد.

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