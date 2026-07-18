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روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: یک کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین نزدیک جزیره ازمیینی، همچنین یک پرتابگر و یک خودروی حمل و بارگیری سامانه موشکی ساحلی نپتون-۲ هدف قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۹۸
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روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: حملات نیروهای مسلح روسیه به بنادر و کشتی‌های مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین ادامه یافت.

براساس این بیانیه، یک کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین در نزدیکی جزیره ازمیینی و همچنین یک پرتابگر و یک خودرو حمل و بارگیری سامانه موشکی ساحلی نپتون-۲ در منطقه ریباکوفکا هدف قرار گرفتند.

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