روسیه کشتی تدارکات نظامی اوکراین را مورد هدف قرار داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: یک کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین نزدیک جزیره ازمیینی، همچنین یک پرتابگر و یک خودروی حمل و بارگیری سامانه موشکی ساحلی نپتون-۲ هدف قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۹۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیهای اعلام کرد: حملات نیروهای مسلح روسیه به بنادر و کشتیهای مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین ادامه یافت.
براساس این بیانیه، یک کشتی باری حامل تدارکات نظامی اوکراین در نزدیکی جزیره ازمیینی و همچنین یک پرتابگر و یک خودرو حمل و بارگیری سامانه موشکی ساحلی نپتون-۲ در منطقه ریباکوفکا هدف قرار گرفتند.
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