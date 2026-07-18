یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان برای یک کشتی رخ داد.

وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان

به گزارش تابناک، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز شنبه از وقوع یک حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان خبر داد.

این سازمان اعلام کرد که یک کشتی تجاری در فاصله ۱۰۰ مایل دریایی در شرق منطقه الدقم در عمان دچار حادثه شد.

سازمان مذکور اشاره کرد که این کشتی در معرض درگیری نظامی کنونی در منطقه هدف قرار گرفته است.