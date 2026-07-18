عکس: شهادت ۲ دانشآموز دختر در حملات امروز آمریکا به بندرخمیر
در جریان حملات آمریکا به پل شهرستان خمیر در استان هرمزگان، ۷ شهروند از جمله ۲ دانشآموز به نامهای سوگند دردمند و فاطمهزهرا اکبری به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۹۱| |
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به گزارش تابناک، در جریان حملات آمریکا به پل شهرستان خمیر در استان هرمزگان، ۷ شهروند از جمله ۲ دانشآموز به نامهای سوگند دردمند و فاطمهزهرا اکبری به شهادت رسیدند.
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