در جریان حملات آمریکا به پل شهرستان خمیر در استان هرمزگان، ۷ شهروند از جمله ۲ دانش‌آموز به نام‌های سوگند دردمند و فاطمه‌زهرا اکبری به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک، در جریان حملات آمریکا به پل شهرستان خمیر در استان هرمزگان، ۷ شهروند از جمله ۲ دانش‌آموز به نام‌های سوگند دردمند و فاطمه‌زهرا اکبری به شهادت رسیدند.