وضعیت فعالیت ادارات هرمزگان برای فردا یکشنیه
به گزارش تابناک، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان: فعالیت ادارات در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، با حضور ۵۰ درصدی کارکنان و بر اساس تشخیص مدیران دستگاهها خواهد بود.
محمدرضا پاکروان اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با موافقت استاندار هرمزگان، تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانها، شهرداریها، شرکتهای بیمه و بخشهای اداری بیمارستانهای مستقر در استان، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه با تشخیص مدیر دستگاه، با حضور ۵۰ درصدی کارکنان فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: این تصمیم در پی بررسیهای کارشناسی و با هدف مدیریت شرایط خاص استان، در ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان اتخاذ و به تأیید استاندار هرمزگان رسیده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: مراکز خدماترسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی، اقتصادی و سایر دستگاههای ضروری، مطابق روال معمول به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.
پاکروان همچنین تأکید کرد: شورای هماهنگی بانکهای استان با هماهنگی استانداری نسبت نحوه فعالیت شعب بانکها تصمیمگیری نموده و اطلاعرسانی لازم را به عمل آورد.