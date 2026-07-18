در سینما به روایت قلم؛ پاسداشت یک عمر کوشش

مراسم «سینما به روایت قلم» عصر روز گذشته چهارشنبه ۲۴ تیر در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار شد و طی آن ضمن از پرویز جاهد، عزیزاله حاجی مشهدی، طهماسب صلح جو، کامران ملکی و عباس یاری به پاس سال‌ها تلاش در حوزه نقد فیلم و فعالیت در سینما تقدیر شد و نکوداشت زنده یاد مسعود مهرابی روزنامه‌نگار، نویسنده، منتقد و مورخ فقید سینما برپا شد. در بخشی از این مراسم کامران ملکی پیشکسوت عرصه رسانه و سینما روی صحنه آمد و گفت: «کامران ملکی با بغض روی صحنه آمد و گفت: ابتدا باید عذرخواهی کنم که نام و تصویرم در میان عزیزانی قرار گرفته که امروز از آنان تجلیل می‌شود. من همواره یک خبرنگار بوده‌ام، خبرنگار هستم و خبرنگار خواهم ماند و عنوان منتقد برای من عنوانی بسیار بزرگ است. من زاده مطبوعات و رسانه هستم. پدرم فعالیت حرفه‌ای خود را از روزنامه آغاز کرد، سپس به رادیو رفت و نخستین دبیر شورای نویسندگان رادیو شد و مادرم نیز در همان مجموعه مشغول به کار بود. پدرم همواره بر فراگیری آکادمیک روزنامه‌نگاری و رسانه تأکید داشت و مرا نیز به این مسیر تشویق می‌کرد. سال‌ها بعد در نخستین دوره آموزش خبرنگاری مؤسسه اطلاعات شرکت کردم و از آن دوره فارغ‌التحصیل شدم. ملکی با بیان اینکه علاقه زیادی به عکاسی خبری داشته است، خاطرنشان کرد: پدرم همیشه به من می‌گفت خوب است که از هنرمندان عکس بگیری و با آن‌ها گفت‌وگو کنی اما تلاش کن در حرفه‌ات آن‌قدر پیشرفت کنی که روزی عکس خودت را چاپ کنند و درباره تو بنویسند. امروز همان روز است؛ اما متأسفم که پدرم نیست تا این لحظه را ببیند. وی در پایان با اشاره به نقش مادرش در مسیر زندگی حرفه‌ای خود بیان داشت: مادرم همواره بزرگ‌ترین حامی من بوده است و دوست دارم این افتخار را به او تقدیم کنم. ویدیویی که برای بزرگداشت ملکی پخش شد را می‌بینید.