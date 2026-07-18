رانتهای نجومی - انحصاری مرگبار در ایران خودرو
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اعتدال، اخیرا فیش حقوقی ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارمند ایران خودرو در فضای مجازی خبرساز شده است. پر واضح است این فیش حقوقی نوک قله کوه یخ است درحالی که دریایی از رانتها و ویژه خواریها در این شرکت عریض و طویل وجود دارد و در برخی واقع بخشی از آنها فاش میشود. شرکتی که سالها قبلتر از شرکتهایی همچون هیوندایی و کیا کره و تمامی شرکتهای چینی و. تاسیس شد و در زمانی که ایران خودرو ماشینهای برند آمریکایی را مونتاژ و صادر میکرد، کرهایها در خواب خود هم تولید ماشینهای امروزی را نمیدیدند.
ضعفهای ماشینهای ایران خودرو به خصوص مباحثی که با ایمنی سرنشینان ارتباط مستقیمی دارد، بارها از سوی مقامات ذیصلاح مورد انتقاد گرفته است. ضعفهای فنی ماشینهای تولیدی این شرکت خود جای بحث طولانی دارد و خود مجالی فراخ میخواهد.
اما فارغ از موضوع اخیر، ریخت و پاش در ایران خودرو در حالی صورت میگیرد، که بسیاری از ادارات از حقوقی ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومانی کارمندان خود، اضافه کارها و مزایا را حذف کرده است. آیا کسی در این شرکت خسارت بار که سالها با زیان انباشته و دیون معوق مواجه است شایستگی این را دارد که ۵ الی ۱۰ برابر یک آموزگار و یک آتش نشان عایدی داشته باشد؟
مدیران ایران خودرو بارها اعلام کردهاند که شرکت زیان ده است و به همین بهانه چندین بار به بهانههای مختلف افزایش قینت سرسام آور داشته ا ست و در شزایط جنگی که در همه کشورهای شزکتهای بزرگ در رارستای وظیفه اجتماعی خود در کنار مردم میایستند، شرکت ایران خودرو خود به معظلی نتبدیل شده و در همین یک سال چندی بار افزایش قیمت داشته است. خوب بدیهی است که میتوان از جیب مردم، حقوق نجومی هم پرداخت
بنا بر این گزارش، اگر ایران خودرو دولتی نیست و مدعی است که خصوص است و نیازی به پاسخگویی به بیت المال ندارد، لزوم رانت انحصار به نفع این خودرو ساز چیست؟ رانتی که هیچگاه نتوانسته این خودروساز زیانده را در عرصه رقابت با خودروسازان خارجی موفق کند و تنها موفقیتی که این رانت داشته است، سرازیر حقوقهای ۲۰۰ میلیون تومانی و حتی و حتی بیشتر به جیب برخی پرسنل و نورچشمیهای این شرکت شده است. خقوق مدیزان و معاونان شرکت که جای خود دارد.
البته ابن اولین بار نیست که اخبار این رانت خواری در خودروسازان رسانهای میشود، اما آنچه مهم است این که رسانهها نگذارند این رانت غیر مستقیم عادی تلقی شود. ایران خودرو میتواند هر کاری دلش میخواهد با اموال و منابع خود انجام دهد، اما نه تا زمانی که صدها هزار میلیارد تومان رانت انحصار به صورت غیر مستقیم از جیب مردم ایران برداشت میکند.
البته این انحصار فقط منحصر به ایران خودرو نیست و اصولا هر که در ایران به خودرو و خودروسازی انجام میشود، بزرگترین هدفش استفاده هر چه بیشتر از این رانت طلایی است.