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هشدار عراق به جولانی درباره ورود به پرونده لبنان

منابع خبری اعلام کردند که عراق به دمشق درباره هرگونه دخالت در پرونده لبنان و اقدام علیه شیعیان و حزب الله هشدار داده و اعلام کرده است که گروه‌های مقاومت دست بسته نمی‌مانند.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۶۸
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هشدار عراق به جولانی درباره ورود به پرونده لبنان

به گزارش تابناک، روزنامه الاخبار در گزارشی از توصیه عراق به رئیس دوره انتقالی سوریه مبنی بر عدم ورود به پرونده لبنان خبر داد. در این پیام، عراق به سوریه ابلاغ کرد که در صورتی که شیعه در لبنان یا حزب الله در معرض هرگونه خطری قرار بگیرد که از خاک سوریه انجام شود، گروه‌های مقاومت عراق دست روی دست نخواهند گذاشت.

در پی تشدید فشارهای جاری آمریکا و عربستان برای سوق دادن دمشق به سمت ایفای نقش در مقابله با حزب‌الله لبنان، روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که احمد الشرع رئیس دوره انتقالی سوریه اخیرا «توصیه‌ای» از دولت عراق مبنی بر عدم ورود به پرونده لبنان دریافت کرد.

عراق هشدار داده است که هرگونه ورود سوریه به عرصه لبنان پیامدهای مستقیمی برای خود سوریه به دنبال خواهد داشت.

طرف عراقی به دمشق ابلاغ کرد که در صورتی که شیعه در لبنان یا حزب الله در معرض هرگونه خطری قرار بگیرد که از خاک سوریه انجام شود، گروه‌های مقاومت عراق دست روی دست نخواهند گذاشت و هر اقدام سوریه در قبال لبنان، ممکن است با اقدامی از سوریه عراق علیه سوریه همراه شود.

الاخبار گزارش داد: بغداد اعلام کرد که ورود دمشق به این روند، می‌تواند دری به سوی پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای باز کند که به نفع سوریه نیست و به تلاش‌ها برای تحکیم ثبات داخلی یا بازتنظیم روابط آن با کشورهای همسایه کمکی نمی‌کند.

به گفته منابع الاخبار، الشرع به مقامات عراقی ابلاغ کرد که دولت آمریکا عملا از وی خواسته است که در پرونده لبنان ورود و موضعی علیه حزب الله اتخاذ کند اما وی تاکید کرد که با این درخواست مخالفت کرده است.

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