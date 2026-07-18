عکس: حرکت کاروانهای پیاده از دورترین نقطه عراق بهسوی کربلا
کاروانهای زائران پیاده از منطقه رأسالبیشه در فاو، دورترین نقطه جنوبی عراق، حرکت خود را بهسوی کربلای معلی و قبه عاشقان آغاز کردند؛ مسیری طولانی که با گامهای استوار ارادتمندان امام حسین(ع) پیموده میشود.
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برچسبها:عکس بین الملل اربعین عراق کربلا پیاده روی رأسالبیشه فاو
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