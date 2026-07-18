عکس: حرکت کاروان‌های پیاده از دورترین نقطه عراق به‌سوی کربلا

کاروان‌های زائران پیاده از منطقه رأس‌البیشه در فاو، دورترین نقطه جنوبی عراق، حرکت خود را به‌سوی کربلای معلی و قبه عاشقان آغاز کردند؛ مسیری طولانی که با گام‌های استوار ارادتمندان امام حسین(ع) پیموده می‌شود.