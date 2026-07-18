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فینال جام جهانی ۲۰۲۶ گران‌ترین رویداد ورزشی

فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا پیش از برگزاری، رکورد گران‌ترین رویداد ورزشی تاریخ آمریکا در بازار فروش مجدد بلیت را شکست.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۴۶
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فینال جام جهانی ۲۰۲۶ گران‌ترین رویداد ورزشی

به گزارش تابناکغ بررسی‌های آماری منتشر شده از سوی مجله «فوربس» و پلتفرم «TickPick» حاکی از آن است که دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ میان آرژانتین و اسپانیا، به گران‌ترین رویداد ورزشی در تاریخ بازار ثانویه ایالات متحده تبدیل شده است. طبق این داده‌ها، میانگین قیمت بلیت برای این مسابقه به ۱۱،۳۲۷ دلار رسیده است؛ در حالی که پایین‌ترین قیمت موجود برای ورود به ورزشگاه، ۶،۹۴۳ دلار تعیین شده است. 

همچنین فروش یک بلیت با قیمت ۲۸,۴۷۹ دلار  رکورد تمام رویدادهای ورزشی آمریکا را جابه‌جا کرد.

حضور دو تیم بزرگ فوتبال جهان در مرحله نهایی، تقاضای جهانی را بالا برده و عامل اصلی این انفجار قیمتی محسوب می‌شود.

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