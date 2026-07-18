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غریب‌آبادی: تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه آمریکا تمام تعهداتش در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را زیر پا گذاشته و همه را متوقف کرده، گفت: ما نیز تعهدات خود را متوقف کرده‌ایم و در حال اجرای آنها نیستیم و مشغول دفاع از کشوریم.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۴۱
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غریب‌آبادی: تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (شنبه) ۲۷ تیرماه در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون تماسی از سوی آمریکایی‌ها برای ادامه مذاکرات داشته‌اید؟ گفت: ما در مذاکره بودیم و متأسفانه آمریکایی‌ها دست به اقدامات متجاوزانه در نقض تعهداتشان تحت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد زدند.

غریب‌آبادی ادامه داد: آن چیزی که الان مواجهیم دفاع از کشور یکپارچه و قاطعانه است و فکر می‌کنم آمریکایی‌ها این سری هم تا الان پاسخ خود را گرفته‌اند که این اقدامات متجاوزانه آنها را به جایی نمی‌رساند.

وی گفت: اگر عاقل باشند باید راهکار‌های دیگری را انتخاب کنند. راهکاری که مقابل ما هست دفاع قاطعانه از کشور و درس دادن به متجاوزان است.

معاون وزیر خارجه خاطرنشان کرد: عملا آمریکا تمام تعهداتش را زیر پا گذاشته و همه را متوقف کرده است و ما تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تعهدات خود را متوقف کرده‌ایم و در حال اجرای تعهدات نیستیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی یادآور شد: خبر جدیدی نداریم به جز اینکه مشغول دفاع از کشور هستیم.

رؤسای جمهور ایران و آمریکا ۲۸ خردادماه یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در ۱۴ بند برای خاتمه جنگ را امضا کردند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۷ تیرماه در بیانیه‌ای اقدام خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق موقت تحریم فروش نفت ایران را، که مصداق نقض فاحش بند ۱۰ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است، شدیدا محکوم کرده و مسئولیت پیامد‌های این عهدشکنی را متوجه دولت آمریکا می‌داند.

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