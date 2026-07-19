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قیمت‌ها بالا می‌رود، خودروها در پارکینگ خاک می‌خورند ! / چرا وزارت صمت مجوز پیش‌فروش برای شرکتی که تعهداتش را ایفا نمی‌کند صادر می‌کند؟

آمار تکان‌دهنده افت ۷۷ درصدی تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵، پرده از بحرانی عمیق در این شرکت برمی‌دارد. اما در میانه‌ی این سقوط تولید و انباشت ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ها، لیست قیمت‌های جدید سایپا با افزایشی تا ۳۶ درصد، شوک تازه‌ای به مصرف‌کنندگان وارد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۲۱
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9152 بازدید
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۱۸

قیمت‌ها بالا می‌رود، خودروها در پارکینگ خاک می‌خورند ! / چرا وزارت صمت مجوز پیش‌فروش برای شرکتی که تعهداتش را ایفا نمی‌کند صادر می‌کند؟

در حالی که هزاران متقاضی خودروهای شاهین، کوییک و اطلس ماه‌هاست در صف انتظار تحویل خودروهای خود هستند، شرکت سایپا با انتشار لیست جدید قیمت‌ها در تیرماه ۱۴۰۵، شوک جدیدی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد کرد اما نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که این شرکت «کمبود قطعه» را علت اصلی عدم تحویل خودروها عنوان می‌کند، اما همزمان قیمت همان خودروهای تولید نشده را افزایش داده است.

براساس آمارهای وزارت صمت، تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵ با افت شوکه‌کننده ۷۷ درصدی مواجه شده است و هم‌اکنون نیز بیش از ۵۲ هزار خودرو به بهانه «نقص قطعه» در پارکینگ‌های این شرکت خاک می‌خورند این در حالی است که برخی مشتریان شاهین که در سال ۱۴۰۲ ثبت‌نام کرده‌اند، با گذشت بیش از ۲ سال هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند البته سایپا «شرایط جنگی»، «بدهی ۱۳ همتی به قطعه‌سازان (شرکت کروز) و عدم همکاری کروز برای دادن قطعه را بهانه کرده است، اما پرسش اینجاست که اگر قطعه نیست، چرا پیش‌فروش‌ها متوقف نمی‌شود؟

با بررسی جدول قیمت های جدید و مقایسه آن با قیمت‌های رسمی کارخانه در خرداد ۱۴۰۵، عمق فاجعه مشخص می‌شود؛ به طوری که سایپا در کمتر از ۳۰ روز، قیمت‌ها را بین ۱۷ تا ۳۶ درصد گران کرده است البته این خودروساز به نسبت ایران خودرو که افزایش ۶۰ درصدی را اعمال کرده افزایش قیمت کمتری داشته است. 

قیمت‌ها بالا می‌رود، خودروها در پارکینگ خاک می‌خورند ! / چرا وزارت صمت مجوز پیش‌فروش برای شرکتی که تعهداتش را ایفا نمی‌کند صادر می‌کند؟

سایپا مدعی است که هزینه‌های تولید به دلیل بحران‌های اخیر و آسیب قطعات در گمرک افزایش یافته است اما این افزایش قیمت‌ تنها تلاشی برای جبران بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی به قطعه‌سازان از جیب مشتریان مظلوم است و البته شورای رقابت و سازمان بازرسی در حالی سکوت کرده‌اند که سایپا نه تنها در تحویل خودرو ناتوان است، بلکه سود دیرکرد را نیز با تأخیرهای چندین ماهه پرداخت می‌کند.

به نظر می رسد وضعیت فعلی سایپا مصداق بارز «خالی‌فروشی» است؛ شرکتی که توان تأمین قطعات اولیه را ندارد و تولیدش به حداقل رسیده است با چه منطقی قیمت‌ها را ۳۰ درصد بالا می‌برد؟ این اقدام نه تنها اخلال در بازار است، بلکه دهن‌کجی به مشتریانی است که سرمایه‌شان سال‌هاست در حساب‌های این شرکت بلوکه شده است .

ازسویی دیگر، برخی از مخاطبان تابناک اعلام کرده اند که به تازگی جمعی از مشتریان بلاتکلیف شرکت سایپا در نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت خود گلایه کرده اند و این سوال برای هزاران نفر از مردم مطرح است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکتی که توان انجام به‌موقع تعهدات قبلی خود را ندارد، مجوز پیش‌فروش جدید می‌دهد؟

اگر سایپا با کمبود تولید، مشکلات تأمین قطعات یا ناتوانی در ایفای تعهدات مواجه است، چرا همچنان مجاز است از مردم ثبت‌نام و پیش‌پرداخت دریافت کند؟ اگر مجوز پیش‌فروش صادر نمی‌شد، بسیاری از مردم هرگز سرمایه و پس‌انداز خود را وارد این طرح‌ها نمی‌کردند و امروز دچار این همه بلاتکلیفی و نگرانی نبودند بنابراین هزاران مشتری ماه‌هاست منتظر صدور دعوتنامه یا تحویل خودرو هستند، در حالی که سرمایه آن‌ها در اختیار شرکت قرار دارد و پاسخ روشنی درباره زمان انجام تعهدات دریافت نمی‌کنند.

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برچسب ها
قیمت های جدید محصولات سایپا قیمت خودروهای سایپا اعتراض مشتریان سایپا تعهدات معوق سایپا وزارت صمت
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۸
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
62
پاسخ
چون وزارت صمت و حقوق مصرف کننده بی کفایت و دنبال منفعت خودشون هستند مردم برای اینا مهم نیستند
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
اگر بحث بدهیه چرا قوه قضائیه رای صادر نکرد ۹۰ میلیون دلار سایپا از کروز بگیره؟ برعکس کروز طلبکار شده؟؟؟
ناشناس
|
France
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
48
پاسخ
مدتها مردم پولهای اصافی به خودروسازان داخل به اسم حمایت تولید و ... و .... دادند که تو این شرایط اونها بار اضافی نباشند.
حالا تو بحران باز تو جیب مردم هستند ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
49
پاسخ
حیفه پول واسه این فروغون ها بخوای بدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
56
پاسخ
چون وزارت صمت خودش بزرگترین دلال و عامل اصلی انحصار و گرونی خودرو هست. دنبال زیربغل مار میگردین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
18
پاسخ
گرونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
34
پاسخ
و مردمی که برای سود بردن ماشین ثبت نام می کنند تا گران تر به هموطنشان بفروشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
1
13
پاسخ
اختراع چرخ خیلی مهم بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
15
پاسخ
تابناک سلام
به نظر تو در این کشور کسی یا سازمانی هست که به فکر مردم باشد .آنوقت تمامی انتظارات از مردم هست . بیچاره مردم بی کس .
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
0
10
پاسخ
چرا خریداران دست به دست هم نمیدن یک شکایت تنظیم کنن و پیگیر حقشون باشن؟ بقیه ثبت نام کنندگان مصرف کننده هم خبر دار بشن به جمعشون اضافه میشن. چرا رسانه ها پیگیری نمی کنن یا اگر می کنن گزارش این پیگیری ها کجاست؟ چرا مردمی که این وضعیت رو می بینن مجدد میرن تو طرح های پیش فروش ثبت نام می کنن؟ چه جوریه با این همه بد قولی، بی کیفیتی، افزایش بی دلیل قیمت عدم پاسخگویی و ... هنوز یک سری میرم ثبت نام می کنن؟ یک سری هم البته با طمع سود فروش گرون تر ماشین و ... این کارو می کنن که دیگه واقعا نمی دونم چی بگم، از ماست که بر ماست
فردین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
2
10
پاسخ
سلام
بنده در دی ماه 1403 برای پیش فروش ساینا دوگانه‌سوز ثبت نام کردم و قرار بود در سال 1404 آذر ماه دعوتنامه برایم ارسال و خودرو تحویل بدن ولی تا الان پایان تیر 1405 هنوز دعوتنامه تکمیل وجه برام نفرستادن و هرچی شکایت و پیگیری کردم به نتیجه نرسیدم .
باور کنید از تاریخی که بنده ثبت نام کردم تا الان صد بار ثبت نام از مردم انجام شده به مناسبتها و اعیاد و بارندگی و طوفان و برف و گرد و خاک و هزاران کلک دیگه تا دست مردم بدبخت داخل حنا بزارن و به ریش مان بخندند .
انشالله که خیر نبینن .
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