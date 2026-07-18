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تحلیلگر اسرائیلی: ذخایر موشکی ایران احیا می‌شود

تحلیلگر برجسته نظامی و امنیتی کانال ۱۳ اسرائیل معتقد است جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیای توانمندیهای موشکی و پدافندی خود،‌ موفق عمل کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۰۶
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تحلیلگر اسرائیلی: ذخایر موشکی ایران احیا می‌شود

به گزاش تابناک به نقل از فارس؛ آلون بن دیوید امروز شنبه اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال احیای توانمندی‌های خود است و در این زمینه بر از سرگیری تولید موشک‌های بالستیک متمرکز است.

بن دیوید با بیان اینکه بخشی از روند این تولید تا به امروز احیا شده، پیش‌بینی کرد که ذخایر موشکی ایران به میزان قبل از جنگ اخیر نزدیک می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های فشرده ایران برای احیای توانمندی‌های پدافند هوایی، گفت: اگرچه آمریکایی‌ها این تلاش‌ها را در منطقه تنگه هرمز با مشکل مواجه می‌کنند، اما سیستم‌های جدیدی در سایر مناطق ایران مستقر شده‌اند.

این تحلیلگر اسرائیلی معتقد است که وضعیت کنونی که نه شامل توافق است و نه جنگ، ممکن است برای مدت زمان بسیار طولانی‌تری از شصت روزی که در تفاهم‌نامه اسلام آباد پیش مقرر شده بود، و حتی بیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در نوامبر، ادامه یابد.

بن دیوید در پایان اذعان کرد که ادامه یافتن این جنگ، بدین معناست که صهیونیست‌ها باید تا انتخابات اکتبر، از آغاز مجدد جنگ در هراس باقی بمانند.

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ذخایر موشکی ایران کانال ۱۳ اسرائیل تفاهم نامه اسلام آباد توافق جنگ
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