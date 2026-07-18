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برنج و حبوبات ارزان شد +جزییات

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: اکنون برنج ایرانی با دامنه قیمتی ۲۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان، برنج پاکستانی از ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و برنج هندی از ۲۳۰ تا ۲۶۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌ شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۰۳
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برنج و حبوبات ارزان شد +جزییات

رضا کنگری با بیان اینکه شاهد وفور کالاهای اساسی در بازار هستیم، گفت: آغاز فصل برداشت و عرضه گسترده محصولات داخلی، کاهش قیمت کالاهایی چون برنج ایرانی و انواع حبوبات را به دنبال داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کنگری افزود: اکنون برنج ایرانی با دامنه قیمتی ۲۹۰ تا ۴۵۰ هزار تومان، برنج پاکستانی از ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزار تومان و برنج هندی از ۲۳۰ تا ۲۶۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌ شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت حبوبات خاطرنشان کرد: به دلیل واردات مناسب طی ماه های اخیر و آغاز فصل برداشت، قیمت لوبیا چیتی در عمده‌ فروشی‌ ها از ۴۷۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان کاهش یافته است زیرا به به دلیل گرما امکان نگهداری آن وجود ندارد و باید به طور مستمر به بازار عرضه شود.

کنگری افزود: قیمت تمام شده هر کیلو لوبیاقرمز وارداتی ۲۴۰ هزار تومان بود اما به دلیل وفور کالا و عرضه رقابتی در بازار اکنون نرخ این محصول با قیمت حدود ۱۹۰ هزار تومان عرضه می‌ شود.

وی درباره علت کاهش محسوس‌ قیمت برنج پاکستانی نسبت به برنج هندی گفت: ورود گسترده و بیش از نیاز برنج پاکستانی در بازار دلیل اصلی این کاهش قیمت است ضمن اینکه باید گفت با توجه به نزدیک بودن فصل برداشت برنج‌های داخلی، بازار از تنوع و فراوانی بیشتری برخوردار می شود.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: بازار عمده فروشی به صورت روزانه توسط بازرسان اتحادیه رصد می شود تا از بروز هرگونه کمبود یا نوسان قیمتی در بازار پیشگیری شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین با بیان اینکه کمبودی در عرضه روغن خانوار، صنف و صنعت وجود ندارد و قیمت گذاری ها نیز رعایت می شود، افزود: اکنون بازار روغن، حبوبات و برنج و دیگر کالاهای اساسی در شرایط ثبات کامل و مطلوب قرار دارد.
محاصره دریایی مشکلی در تنظیم بازار کالاهای اساسی ایجاد نمی کند

کنگری با اشاره به اعلام آمریکا برای اعمال مجدد محاصره دریایی و نیز تجاوز اخیر این کشور به خاک جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ روز گذشته درباره اثر این تحولات بر بازار کالاهای اساسی اظهار داشت: هیچ مشکلی در تامین حبوبات و برنج نخواهیم داشت زیرا حجم ذخایر کالا بیش از نیاز بازار است و با توجه به فصل برداشت و انبوه واردات صورت گرفته حتی در صورت بروز اخلال در واردات تا ۴۰ روز آینده با هیچ کمبودی روبرو نخواهیم شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون بازار برنج در شرایط رکود و در عین حال وفور کالا قرار دارد و قیمت برنج‌ های با کیفیت ایرانی که پیش‌ از این در سطوح قیمتی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان کاهش یافته و بازار این محصول به ثبات رسیده است.

رئیس اتحادیه بنکداران یادآور شد: اگرچه بازار در مجموع با رکود تقاضا روبرو است اما اجرای طرح‌ های مربوط به کالابرگ‌ های الکترونیکی اثرات مثبتی بر رونق نسبی بازار گذاشته و به مدیریت عرضه و تقاضا کمک کرده است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
33
پاسخ
الله و اکبر ...هیچی نگم بهتره. کجا ارزون شد سوپر در خونتون؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
22
پاسخ
مفت شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
26
پاسخ
شوخی میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
24
پاسخ
مسخره کردید بله برای حقوق بالای 50میلیون مفته من بیکار چی 3ساله دارم میدوم دنبال بیمه بیکاری نه پاسخی میدهن ومسخره وتوهین هم میکنه اداره کار شهرستان شرمتان باد
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
29
پاسخ
از سر کوچه ی احمدی نژاد اینا قیمت گرفتی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ما محل احمدی نژاد زندگی می کنیم اونجا هم همچین قیمت هایی که این خبر اعلام کرده نیست
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خوب گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
22
پاسخ
من دیروز خیابان انبار نفت - صیامی بودم و قیمت ها این نیست
برنج از 450 شروع می شه تا 600و حتی 700 و لوبیا چیتی از 450 تا 520 و حتی بالا تر
این قیمت های سر کوچه احمدی نژاده ظاهرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
14
پاسخ
برای شرایط جنگی جوک خنده داری بود کلی خندیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
12
پاسخ
راست میگه برنج گرفتم ۳۲۰۰دیروز همون مارک وگرفتم۲۹۰۰ولی مزه ته انباری!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
6
پاسخ
نه بابااااااااا !!!!!!! برنج پاکستانی 2800 خیلی ارزونههههه نههههههههههه !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
8
پاسخ
رایگاه بود الان یه پولی هم روش میزارن برای هر بار خرید
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