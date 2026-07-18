صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۱۲۱ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۷۷۳ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۹۸
| |
1564 بازدید
|
۱۲
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۱۲۱ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۷۷۳ هزار واحد رسید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس شاخص بورس شاخص کل بازار سرمایه سهام
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل بورس امروز 30 اردیبهشت ماه
کاهش بیش از ۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
روی سبز بورس ادامه دارد
رشد ۱۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در سومین روز هفته
رشد ۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
افت ۲۶ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس امروز 5 مردادماه
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز
شاخص کل بورس امروز 16 بهمن ماه
بازار بورس در آخرین روز کاری هفته، کاهشی ماند
شاخص کل بورس در نخستین روز هفته
شاخص بورس تهران در اولین دقایق امروز
رشد ۵۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز ۱۷ دی ماه
شاخص کل بورس امروز یکم اسفندماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 24 دی ماه
شاخص بورس، امروز ۸ مهر ماه
شاخص بورس امروز ۲۴ اردیبهشت
شاخص بورس روز متفاوتی را آغاز کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
2
پاسخ
بورس تا اخر شهریور منفی خواهد بود.
اندیکاتور و منحنی ها اینو نشون میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
استاد، ارزش دلاری بورس رسیده به 85 میلیارد دلار.
اندیکاتور شما میگه میرسه 20 میلیارد دلار؟
استاد بزرگ اقتصاد هستید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آخه سهام 35تومن وقتی 5هزارتومن هم ارزشی ندارد بورس چی میگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ارزش دلاری بورس از سال99که 450میلیارد بود با کمتر از 500شرکت الن با بالای 800شرکت شده 85میلیارد دلار چه بر سر سهام دار آمده وبه خاک سیاه نشست دقیقا3سال رد کردیم چرا بورس وسهامها را نمیبندید چرا با اعصاب سهامدار بازی میکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
فقط ارزش ارامکو 2000میلیارد دلار دلمون خوشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تینجوری باشه بدهکار شرکتها میشیم وباید جریمه هم بدهیم به اقایون خیر سرمون سرمایه گذاری کردیم برا تولید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بورس دو روز ۱۲۰ هزار منفی و یک روز ده هزار مثبت خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
0
پاسخ
کسی به حرف سهامدار بدبخت گوش نمیده با این اوضاع که همه دارن سود میکنند الا بورسی ها سایپا 30درصد وایران خودرو70درصد محصولاتش گران شده اما سهامشان منفی کسی هم پاسخ گو نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
2
پاسخ
بابا تابناک یک مطلب بزار در این شرایط بهتر بورس باز باشه وسهامداران بدبخت یا بسته باشه چرا شورای عالی بورس پاسخ گو سقوط 500 هزاری شاخص نیست هر روز 120هزارتا چیزی ازش نمیتونه تا پایان تیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
1
پاسخ
تورو خدا بورس ببندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
1
پاسخ
قرار بود شرایط جنگی بورس بسته باشه همان صندوق ها باز باشن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نوبت پاسخگویی اونها هم فرا خواهد رسید.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۷۱ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oNW
tabnak.ir/005oNW