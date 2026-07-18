شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۱۲۱ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۷۷۳ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۱۲۱ هزار واحدی به ۴ میلیون و ۷۷۳ هزار واحد رسید.
گزارش خطا
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بورس تا اخر شهریور منفی خواهد بود.
اندیکاتور و منحنی ها اینو نشون میده
اندیکاتور و منحنی ها اینو نشون میده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اندیکاتور شما میگه میرسه 20 میلیارد دلار؟
استاد بزرگ اقتصاد هستید.
ناشناس| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
کسی به حرف سهامدار بدبخت گوش نمیده با این اوضاع که همه دارن سود میکنند الا بورسی ها سایپا 30درصد وایران خودرو70درصد محصولاتش گران شده اما سهامشان منفی کسی هم پاسخ گو نیست
بابا تابناک یک مطلب بزار در این شرایط بهتر بورس باز باشه وسهامداران بدبخت یا بسته باشه چرا شورای عالی بورس پاسخ گو سقوط 500 هزاری شاخص نیست هر روز 120هزارتا چیزی ازش نمیتونه تا پایان تیر