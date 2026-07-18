رئیس قوه قضاییه با اشاره به تجاوزات اخیر دشمن به نواحی جنوبی کشور، گفت: آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ شوم آنان در نطفه خفه شد.

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز شنبه در فضای مجازی نوشت: آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. تجاوزات اخیر دشمن به ایران اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظام‌مند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند.