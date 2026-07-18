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اژه‌ای: نقشه شوم کریدور جنوبی در نطفه خفه شد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تجاوزات اخیر دشمن به نواحی جنوبی کشور، گفت: آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ شوم آنان در نطفه خفه شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۹۲
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به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز شنبه در فضای مجازی نوشت: آنچه در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس می‌گذرد، عیان‌ترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه‌ شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. تجاوزات اخیر دشمن به ایران اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظام‌مند صیانت می‌کنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند. 

اژه‌ای: نقشه شوم کریدور جنوبی در نطفه خفه شد

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