اژهای: نقشه شوم کریدور جنوبی در نطفه خفه شد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تجاوزات اخیر دشمن به نواحی جنوبی کشور، گفت: آنچه در آبهای نیلگون خلیجفارس میگذرد، عیانترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم آنان در نطفه خفه شد.
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به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای امروز شنبه در فضای مجازی نوشت: آنچه در آبهای نیلگون خلیجفارس میگذرد، عیانترین گواه بر ناکامی راهبردی دشمن آمریکایی است؛ چرا که با شکست طرح کریدور جنوبی، نقشه شوم آنان در نطفه خفه شد و رؤیای ایجاد زنجیرهای اسارت بر سرحدات ایران، به کابوسی برای متجاوزان بدل گشت. تجاوزات اخیر دشمن به ایران اسلامی نیز در همین چارچوب قابل فهم است.
محسنی اژهای تصریح کرد: مرزداران ایران اسلامی و پاسدارانِ هرمز با بذل جان و اقتدار، نه تنها از مرزهای جغرافیایی، که از عزت و استقلال حقوقی ایران در برابر تهاجمی نظاممند صیانت میکنند تا بدعهدی و خباثت دشمن را به شکستی تاریخی بدل سازند.
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