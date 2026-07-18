حمله به پل‌های استراتژیک جنوب، تلاش آمریکا برای قطع ارتباط بنادر با شبکه سراسری حمل‌ونقل بود، اما اکنون مجلس و دولت در حال طراحی سریع‌ترین نقشه برای خنثی کردن این اثرات هستند.

در پی حملات خصمانه رژیم آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی جنوب کشور، توجهات به وضعیت پل‌های استراتژیک و شریان‌های تجاری معطوف شده است. یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، از اولویت بازسازی این مسیرهای حیاتی می‌گوید و تأکید می‌کند که دولت با به‌کارگیری تمامی منابع مالی و فنی، اجازه نخواهد داد زنجیره تأمین کالا و تردد در محورهای جنوبی با وقفه مواجه شود.

یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص حملات خصمانه آمریکا به زیرساخت های جنوب کشور گفت : بلافاصله پس از انتشار گزارش‌های اولیه، دستور داده شد تا بررسی‌های میدانی و ارزیابی‌های فنی با فوریت آغاز شود و در حال حاضر، دستگاه‌های اجرایی در حال بررسی دقیق میزان خسارات هستند و کمیسیون عمران مجلس نیز این موضوع را با حساسیت بسیار ویژه‌ای دنبال می‌کند. باید توجه داشت که این پل‌ها در کریدورهای اصلی جنوب قرار دارند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اتصال بنادر به شبکه سراسری حمل‌ونقل ایفا می‌کنند. هرگونه خلل در این مسیرها، مستقیماً بر روند تجارت و جابه‌جایی کالاهای حیاتی اثر می‌گذارد.

عربی افزود: در حال حاضر اعلام هرگونه رقم قطعی، ممکن نیست اما تا زمانی که گزارش‌های کارشناسی و فنی تکمیل نشود، نمی‌توان عدد دقیقی را بیان کرد؛ البته بر اساس تجربه ما در پروژه‌های مشابه، اگر خسارات به سازه‌های اصلی وارد شده باشد، بازسازی آن‌ها نیازمند اعتبارات قابل‌توجه و برنامه‌ریزی مالی دقیق خواهد بود که با این حال، اولویت ما در مجلس این است که به محض تکمیل گزارش‌ها، منابع مالی به‌صورت شفاف و سریع تأمین شود تا روند بازسازی متوقف نشود.

رئیس کمیته حمل‌ونقل ریلی مجلس شورای اسلامی درخصوص ترمیم زیرساخت های جنوبی کشور گفت: دو سناریو محتمل است اول آنکه در مواردی که امکان ترمیم سازه وجود داشته باشد، عملیات بازسازی می‌تواند ظرف چند ماه به پایان برسد اما در سناریوی دوم، اگر سازه به‌طور کامل تخریب شده باشد و نیاز به احداث مجدد باشد، اجرای پروژه ممکن است بین یک تا سه سال زمان ببرد البته بدیهی است که در هیچ‌کدام از این دو حالت، اجازه تعطیلی کامل مسیر را نداریم. بنابراین، ایجاد مسیرهای جایگزین و احداث سریع پل‌های موقت برای حفظ جریان تردد، در صدر اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

او تاکید کرد: از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از حمل کالا، تأمین نیاز صنایع کشور، مبادلات تجاری و ترانزیت از طریق محورهای جنوبی انجام می‌شود و این مسیرها در واقع شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور هستند استمرار فعالیت این محورها برای حفظ پویایی اقتصاد و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالا ضروری است و هرگونه تأخیر در بازسازی آن‌ها، هزینه‌های اقتصادی غیرمستقیمی را تحمیل خواهد کرد.

یاسر عربی خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس صرفاً نقش نظارتی ندارد، بلکه در روند ارزیابی خسارات، نحوه تأمین منابع مالی و کیفیت اجرای پروژه‌های بازسازی را به‌صورت مستمر رصد خواهد کرد، اما انتظار این است که پس از تکمیل گزارش‌های کارشناسی، برنامه زمان‌بندی دقیق و اعتبارات مورد نیاز از سوی دستگاه‌های مسئول به‌صورت شفاف اعلام شود تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن، این زیرساخت‌های راهبردی را به حالت پیش از آسیب بازگردانیم.