رئیس جمهور لبنان به واشنگتن رفت

در ادامه مذاکرات اخیر لبنان و رژیم صهیونیستی که با میانجیگری آمریکا در سفارت ایالات متحده در پایتخت ایتالیا برگزار شد، رئیس‌جمهور لبنان برای رایزنی با مقام‌های آمریکایی راهی واشنگتن شد.

رئیس‌جمهور لبنان جوزف عون امروز بیروت را به مقصد واشنگتن ترک کرد و قرار است در این سفر با همتای آمریکایی دونالد ترامپ دیدار کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که این سفر پس از پایان مذاکرات بین لبنان و اسرائیل در ایتالیا، انجام می‌شود.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، «عون با چند مقام آمریکایی درباره وضعیت لبنان و راه‌های تقویت آتش‌بس، به‌ویژه در جنوب لبنان، گفت‌وگو خواهد کرد».

طبق این بیانیه، موضوع خروج اسرائیل از مناطقی که در لبنان اشغال کرده هم یکی از محورهای رایزنی‌ او در آمریکا خواهد بود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چند روز پیش به صراحت اعلام کرد که ارتش این رژیم تا زمان خلع سلاح کامل حزب‌الله در سراسر لبنان، از مناطق اشغالی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

دولت لبنان اخیراً پس از چند دور مذاکرات مستقیم با اسرائیل اعلام کرد که بر سر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» و ورود ارتش لبنان به دو روستا با صهیونیست‌ها به توافق رسیده، در حالی که یکی از این روستاها اساسا تحت اشغال قرار ندارد.