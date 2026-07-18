حالا تقریبا ۵ ماه از آغاز یک دوره عجیب و پر از حادثه میان ایران و آمریکا می‌گذرد؛ ایالات متحده و ایران در جنگی تمام عیار با یکدیگر به مقابله پرداختند؛ ایران از کیان خود دفاع می‌کند و آمریکا به رهبری فرمانده کل قوای تروریست خودش یعنی ترامپ به ایران تجاوز نظامی میکند.

به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی «تابناک»، از ابتدای جنگ رمضان تا همین الان در عملیات نصر ایران کلیه منافع آمریکا در منطقه را زیر ضربه برده از دور‌ترین تا نزدیک‌ترین؛ در این میان بعد از تهدید ترامپ نسبت به نابودکردن زیرساخت‌های ایران عزیز؛ قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز اعلام کرده بود اگر زسر ساخت بزنید؛ هیچ زیر ساختی در منطقه سالم نمی‌ماند؛ اعلام قرارگاه وعده صادق بود؛ بعد از مورد هدف قرارگرفتن زیرساخت‌ها، آب شیرین کن کویت؛ نیروگاه برق کویت؛ بحرین و حتی بندر جبل علی امارات از کار افتاد. پ

اما پنداری این ضربات برای تروریست‌های آمریکایی آن چنان دردی ندارد و این ضربات و حملات را بهانه‌ای برای بیشتر چاپیدن عرب‌های کشورک‌های حاشیه خلیج فارس می‌بینند، انگار هر چه حمله ایران به منطقه سنگین‌تر، پیمانکاران وابسته به آمریکا در منطقه خوشحال‌تر.

تصویری از حمله برق آسای ژاپن به ارتش ایالات متحده در پرل هاربر

اما چاره چیست؟ راه کجاست؟ دکترین باید چه باشد؟

همه ما کم و بیش راجب حمله به پرل هاربر در خلل جنگ جهانی دوم از سوی امپراطوری ژاپن به آمریکا مطلع هستیم؛ حمله خونینی که تاریخ جنگ و نبرد‌ها را یک ساعته تغییر داد. این حمله اولین و آخرین حمله مدیال نظامی به خاک ایالات متحده بوده است؛ حالا اگر ایران نشان دهد که میتواند آمریکا را در خاک خودش زیر ضربه ببرد قطعا بازی عوض خواهد شد. حتما می‌پرسید با کدام موشک؟

سوال خوبی است که پاسخ خوبی هم دارد تصور کنید موشک فتاح با به موتور رافع با یک گیمبال حرکتی مجهز شود ۶۸تن نیوتن متر قدرت رانش، اما با یک تفاوت؛ این موتور برای مرحله دوم است!

اصلا بیاید تصور کنیم موشکی داریم با نام رستا خیز با ۳ مرحله موتور؛ مرحله اول موتور سوخت جامد بوست اولیه با توان ۶۸ تن، این توان برای لانچ اولیه و در مسیر قرار گرفتن آن است در اصل ۶۸ تن نیوتون توان فقط به تنهایی با احتساب یک سر جنگی ۱ تنی یعنی ۱۲هزار کیلومتر برد. مرحله دوم موتور بهینه شده برای بوست دوم به نام قاصد با قدرت ۳۲ تن نیوتون که وقتی به ترکیب قبلی اضافه شود تقریبا ۵۰۰۰هزار کیلومتر به برد آن اضافه می‌شود این یعنی در مرحله اول و دوم تا ۱۷۰۰۰هزار کیلومتر در دسترس است.

مد نظر داشته باشید فاصله هوایی ایران تا آمریکا ۱۱۶۸۱ کیلومتر است. برای مرحله سوم هم یک موتور سلمان با قدرت ۱۰ تن و یک موتور متحرک برای تمسخر و لایی کشیدن بین سامانه‌های پدافندی کافی است.

این ترکیب یک ترکیب دست یافتنی و محتمل برای کشوری است که ماهواره بر تولید میکند و ماهواره به فضا می‌فرستد؛ تفاوت‌های عظیمی وجود دارد بله، مانند اینکه ماهواره بر مسیری صاف تا خارج از جو را طی می‌کند، اما ریاضیات و فیزیک برای همه چیز یک علت و دلیل و معادله دارد. پس منطق و علم می‌گوید: ایران توانایی زیر ضربه بردن خاک آمریکا را دارد. من نمیخواهم این مورد را کتمان کنم که حمله به خاک آمریکا میتواند عملیات سنگین و سختی علیه ایران از سوی آنها در پس داشته باشد، اما میخواهم مورد دیگری را یادآور شوم.

دشمن اگر نفهمند و مطمن باشد که در خانه خودش هزاران کیلومتر دورتر در امان نیست آیا میتوان با او راحت جنگید؟ آیا میتوان آنهایی که سال‌ها در سینما و رسانه هایشان نشان دادند شکست ناپذیرند را شکست داد بدون آنکه این نگرانی که زنان و کودکان ما هر روز با آن دست و پنجه نرم میکنند را به خوردشان داد؟ میتوان جنگید با آنهایی که در خاک خودمان رهبرمان را شهید کردند و رییس جمهور تروریست شان صاف صاف می‌چرخد؟

حرف ساده، اما قابل تامل است: خاک آمریکا را بزنید! حتی شده یک موشک که در راه رهگیری شود به سوی آنها روانه کنید! تاثیر آنرا خواهید دید. دشمن وقیح شده؛ تا قبح حمله به دشمن را نشکنیم، دشمن کمر مارا خواهد شکست!