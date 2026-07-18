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این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند

بر هیچ یک از آنهایی که می‌دانند کشوری که میتواند ماهواره به فضا پرتاب کند پوشیده نیست که همان کشور میتواند با همان موتور رانشی در قالب موشک هر نقطه از کره زمین را مورد هدف قرار دهد؛ ایران یکی از این کشور‌ها است که با این استدلال ساده میتوان گفت؛ نیرو‌های مسلح ایران می‌توانند خاک آمریکا را مورد ضربه موشکی قرار دهند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۸۵
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14728 بازدید
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۸۶

حالا تقریبا ۵ ماه از آغاز یک دوره عجیب و پر از حادثه میان ایران و آمریکا می‌گذرد؛ ایالات متحده و ایران در جنگی تمام عیار با یکدیگر به مقابله پرداختند؛ ایران از کیان خود دفاع می‌کند و آمریکا به رهبری فرمانده کل قوای تروریست خودش یعنی ترامپ به ایران تجاوز نظامی میکند. 

به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی «تابناک»، از ابتدای جنگ رمضان تا همین الان در عملیات نصر ایران کلیه منافع آمریکا در منطقه را زیر ضربه برده از دور‌ترین تا نزدیک‌ترین؛ در این میان بعد از تهدید ترامپ نسبت به نابودکردن زیرساخت‌های ایران عزیز؛ قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز اعلام کرده بود اگر زسر ساخت بزنید؛ هیچ زیر ساختی در منطقه سالم نمی‌ماند؛ اعلام قرارگاه وعده صادق بود؛ بعد از مورد هدف قرارگرفتن زیرساخت‌ها، آب شیرین کن کویت؛ نیروگاه برق کویت؛ بحرین و حتی بندر جبل علی امارات از کار افتاد. پ

اما پنداری این ضربات برای تروریست‌های آمریکایی آن چنان دردی ندارد و این ضربات و حملات را بهانه‌ای برای بیشتر چاپیدن عرب‌های کشورک‌های حاشیه خلیج فارس می‌بینند، انگار هر چه حمله ایران به منطقه سنگین‌تر، پیمانکاران وابسته به آمریکا در منطقه خوشحال‌تر.

خاک آمریکا را با موشک رستاخیز بزنید !

تصویری از حمله برق آسای ژاپن به ارتش ایالات متحده در پرل هاربر

اما چاره چیست؟ راه کجاست؟ دکترین باید چه باشد؟

همه ما کم و بیش راجب حمله به پرل هاربر در خلل جنگ جهانی دوم از سوی امپراطوری ژاپن به آمریکا مطلع هستیم؛ حمله خونینی که تاریخ جنگ و نبرد‌ها را یک ساعته تغییر داد. این حمله اولین و آخرین حمله مدیال نظامی به خاک ایالات متحده بوده است؛ حالا اگر ایران نشان دهد که میتواند آمریکا را در خاک خودش زیر ضربه ببرد قطعا بازی عوض خواهد شد. حتما می‌پرسید با کدام موشک؟

 

خاک آمریکا را با موشک رستاخیز بزنید !

سوال خوبی است که پاسخ خوبی هم دارد تصور کنید موشک فتاح با به موتور رافع با یک گیمبال حرکتی مجهز شود ۶۸تن نیوتن متر قدرت رانش، اما با یک تفاوت؛ این موتور برای مرحله دوم است!

اصلا بیاید تصور کنیم موشکی داریم با نام رستا خیز با ۳ مرحله موتور؛ مرحله اول موتور سوخت جامد بوست اولیه با توان ۶۸ تن، این توان برای لانچ اولیه و در مسیر قرار گرفتن آن است در اصل ۶۸ تن نیوتون توان فقط به تنهایی با احتساب یک سر جنگی ۱ تنی یعنی ۱۲هزار کیلومتر برد. مرحله دوم موتور بهینه شده برای بوست دوم به نام قاصد با قدرت ۳۲ تن نیوتون که وقتی به ترکیب قبلی اضافه شود تقریبا ۵۰۰۰هزار کیلومتر به برد آن اضافه می‌شود این یعنی در مرحله اول و دوم تا ۱۷۰۰۰هزار کیلومتر در دسترس است.

مد نظر داشته باشید فاصله هوایی ایران تا آمریکا ۱۱۶۸۱ کیلومتر است. برای مرحله سوم هم یک موتور سلمان با قدرت ۱۰ تن و یک موتور متحرک برای تمسخر و لایی کشیدن بین سامانه‌های پدافندی کافی است.

این ترکیب یک ترکیب دست یافتنی و محتمل برای کشوری است که ماهواره بر تولید میکند و ماهواره به فضا می‌فرستد؛ تفاوت‌های عظیمی وجود دارد بله، مانند اینکه ماهواره بر مسیری صاف تا خارج از جو را طی می‌کند، اما ریاضیات و فیزیک برای همه چیز یک علت و دلیل و معادله دارد. پس منطق و علم می‌گوید: ایران توانایی زیر ضربه بردن خاک آمریکا را دارد. من نمیخواهم این مورد را کتمان کنم که حمله به خاک آمریکا میتواند عملیات سنگین و سختی علیه ایران از سوی آنها در پس داشته باشد، اما میخواهم مورد دیگری را یادآور شوم.

خاک آمریکا را با موشک رستاخیز بزنید !

 دشمن اگر نفهمند و مطمن باشد که در خانه خودش هزاران کیلومتر دورتر در امان نیست آیا میتوان با او راحت جنگید؟ آیا میتوان آنهایی که سال‌ها در سینما و رسانه هایشان نشان دادند شکست ناپذیرند را شکست داد بدون آنکه این نگرانی که زنان و کودکان ما هر روز با آن دست و پنجه نرم میکنند را به خوردشان داد؟ میتوان جنگید با آنهایی که در خاک خودمان رهبرمان را شهید کردند و رییس جمهور تروریست شان صاف صاف می‌چرخد؟

حرف ساده، اما قابل تامل است: خاک آمریکا را بزنید! حتی شده یک موشک که در راه رهگیری شود به سوی آنها روانه کنید! تاثیر آنرا خواهید دید. دشمن وقیح شده؛ تا قبح حمله به دشمن را نشکنیم، دشمن کمر مارا خواهد شکست!

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
65
118
پاسخ
نترسید و بر خدا توکل کنید
قاره پیماها را آماده کنید ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نترسید ، از نادر شاه یاد بگیرید، اگه واقعا توانش باشه و نزنید ایرانی نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بزنید
یانکی را
پل نیویورک بزنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
موشک بزن به جائیکه
انتظارش را ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بجای آن کلاهک هسته از برای بازدارندگی بسازید آنهم صرفا برای بازدارندگی این از هر حمله موشکی بازدارنده تر است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ویدئوی پرواز بمب‌افکن‌های رادارگریز B-۲ و جنگنده‌های F-۲۲؛ گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم
....جدید ترامپ
پافند اطراف کوه کلنگ را تقویت کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
الان بسیاری از دموکرات‌ها و امریکاییها مخالف
جنگ با ایران هستندانجام حمله موشکی موجب می‌شود نظرات به نفع اسراییل و ترامپ برای حمله به ایران تغییر کند حمله اشتباه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
21
142
پاسخ
اگر چنین توانمندی وجود دارد چرا تا بحال نزدید/ مگر امریکا از اونور دنیا نیومده و هروز داره جنوب کشورمونو بمباران میکنه اگه واقعا توان پرتاب موشک به امریکا را دارید لحظه ای نباید تردید کنید. بسم الله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
توانمندی هست
غیرت نیست
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
کافیست از:خاک مکزیک یا کوبا یا در اقیانوس آرام و با فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری از ساحل نیویورک یک پهپاد انتحاری روانه جایگاه ویژه ورزشگاه فینال جام جهانی کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
18»55
توانمندیهای عجیبی هست
غیرت هم اساسی هست
ولی متاسفانه اکثرا انتخابهای ما اشتباه است و نیروی مسلح بدون اذن شعام و دولت نمیتونه کار خاصی بکنه...شاهد مثال اینهمه توبیخ شدنهای نظامیان ما در همین چند وقت اخیر...یا دادگاهی شدن حاج قاسم خدابیامرز در دولت خاتمی...کمی تحقی بفرمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
22
110
پاسخ
پس منتظر چی هستید خاک اون ها رنگی تر از خاک ماست که نمیزنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تا شعام و عقلای قوم اجازه ندهند کسی قانونا نمیتونه هر کاری بکنه
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
29
69
پاسخ
بابا ترا بخدا چرا این دست و اون دست می کنید اول ترتیب این شیخ نشینها را بدهید و بعد موشکهایی که به امریکا برسد درست کنید و روانه ان دیار فساد کنید . از چه میترسید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
22
37
پاسخ
محسن رضایی
پاسخ ها
Asad
| United Arab Emirates |
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آقا محسن درگیر احساسات جوانان ناپخته نشوید .. جنگ بسیار خرابی دارد تجاوز دارد نکنید عقلای پیر کجا هستند
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دنبال تاکتیک ناشناخته می گردنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
53
41
پاسخ
پس با قدرت همین موشک ها، دهان تمام گدایان مذاکره و میانجیگران را ببندید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
به خاطر توهین ، منفی زدم.
رضا
|
Canada
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
33
30
پاسخ
این همان حرفی است که سالها غرب بهانه کرد برای مخالفت با پروژه ماهواره بر که ما داشتیم روش کار می کردیم!!!!
چه می گویید حواستان هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
دیگه ازین حرفها.و ترس از غرب گذشته
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
20
87
پاسخ
بابا خالی بستن توی چنگ هم حدی داره.
پاسخ ها
روجا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
خیلی ها مثل تو این موشکهایی که این روز ها مقر آمریکایی ها را در کویت / بحرین/ قطر/ امارات متحده / عربستان / عراق / سوریه / اردن / سرزمینهای اشغالی و جزیره دیگو گارسیا و سواحل یونان و‌.را شخم می زنند آب گرمکن می نامیدند و ادعای ایران را لاف و گزاف می پنداشتند.خدایابه این ها اندک خود باوری بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بابا تا دیروز همین امثال شما دنبال فتوشاپ بودید بعد گفتید یخچاله بعد گفتید از چین و روسیه گرفتن بعد گفتید ایران جق نداره به روسیه موشک و پهپاد بده
الان هر چی دوست دارین عقده گشایی کنید...ایشالا به زودی دست باغیرتای ما باز میشه و دنیا میبینه مهندسین ایرانی چه کردن
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
22
پاسخ
شاید مثل جنگ اوکراین داشتن تعداد بسیار زیادی پهپاد در جنگ زمینی برای ما خیلی موثر باشه. البته باید مواظب باشیم مثل قضیه پیجرها در لبنان هم پیش نیاد.
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
22
97
پاسخ
خوب یک و یا ده تا موشک زدیم به آمریکا، بعدش چی؟ اصلا آبروی آمریکا را بردیم بعدش چی؟
بعد از عملیات پرل کاربر چی شد احتمالا همان خواهد شد!!!!
مگه آمریکا موشک قاره پیما نداره؟؟؟!!!
دنبال چی هستید و می خواهید چه ایرانی را به نسل آینده بدهید؟؟؟
نویسنده این مقاله فقط بگوید بعدش چی؟ همین...
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
می‌خوایم بگیم اگه به خاکمون تجاوز کنی حتی تو کشور خودت هم امنیت نداری. بهش میگن بازدارندگی
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بهتره همه بدونن بعد ازحمله ژاپن به ناوهای آمریکا چه بلای سر ژاپن اومد دو تا از شهرهای ژاپن هیروشیما و ناکازاکی منهدم شدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نترسید ترامپ بی وجودتر از این حرفاست از کی تا حالا یک املاکی قمارباز وجود دار شده؟؟
حافظ اصفانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اول املای پرل هاربر را یاد بگیر تا به قول خودت پرل کاربر ننویسی
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