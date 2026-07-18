مذاکرات بیروت و تلآویو به کجا انجامید؟
الاخبار به نقل یک منبع آگاه لبنانی فاش کرد که «سیمون کرم» رئیس هیات مذاکرهکننده لبنان، به مقامات لبنانی اطلاع داده است که در حال بررسی استعفا و کناره گیری از سمت فعلی خود است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این منبع اعلام کرد: «سیمون کرم» از زمان آغاز مذاکرات، ملاحظات زیادی در مورد روند مذاکرات داشته است، اما تصمیم گرفت که در کنار رئیس جمهور جوزف عون بایستد. در حالی که او با اصل مذاکره مخالف نیست، بر این باور است که روند اوضاع به گونه ای است که هیچ فایدهای و امکانی برای اجرای توافق امضا شده نمیبیند.
این منبع بیان کرد: سیمون کرم، که هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است، معتقد است که مرحله بعدی شامل مذاکرات اجرایی خواهد بود که بیشتر موضوعات نظامی اهمیت پیدا می کنند و نقش مذاکرهکننده سیاسی تا جایی کاهش مییابد که دیگر نیازی به حضور او نیست.
الاخبار نوشت: در همین حال، به تعویق افتادن نشست نظامی مجازی بین لبنان و اسرائیل، با مشارکت آمریکا، بار دیگر اختلافات عمیقی را که همچنان مانع اجرای تفاهمات مربوط به وضعیت جنوب لبنان میشود، برجسته کرده است.
منابع لبنانی اعلام کردند: فرماندهی ارتش لبنان براین باور است که نباید به رژیم اسرائیل در جنوب لبنان آزادی عمل گسترده داده شود، زیرا ادامه نقضها و عملیات نظامی این رژیم مانع از توانایی ارتش در انجام مسئولیتهای امنیتی خود خواهد شد. استقرار واحدهای لبنانی نمیتواند در محیطی انجام شود که مناطق همچنان در معرض حمله یا تحت نفوذ مداوم نظامی اسرائیل باشند.
الاخبار نوشت: در حالی که قرار بود، جزئیات عملی، از جمله سازوکارهای ورود ارتش لبنان به مناطق تعیینشده و جدول زمانی برای عقبنشینی نیروهای اسرائیلی و تحویل این مناطق به ارتش، مورد بحث قرار گیرد، واقعیتهای میدانی با روند امور مغایرت داشت. این اولین شکست از زمان دور مذاکرات برگزار شده در رم است، جایی که هیات نظامی لبنان بر لزوم تضمین آزادی حرکت ارتش و توقف تحرکات و اقدامات اسرائیل، علاوه بر تعیین یک جدول زمانی مشخص برای خروج مرحلهای از خاک لبنان، تاکید دارد.
این رسانه نوشت: ارتش لبنان اصرار دارد که هرگونه گام اجرایی به عقبنشینی واقعی اسرائیل و تحویل دادن اراضی اشغالی سابق مرتبط باشد، در حالی که اسرائیل در تلاش است تا فرمولی را ایجاد کند که قبل از عقبنشینی کامل، دستاوردهای سیاسی و امنیتی را برای آن به ارمغان بیاورد.
پای نیات توسعه طلبانه اسرائیل در میان است
از سوی دیگر منابع آگاه از مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و لبنان به الشرق الاوسط فاش کردند: تعویق جلسه نظامی میان طرفین لبنانی و اسرائیلی به درخواست طرف آمریکایی صورت گرفته است که به طرفین اطلاع داده است که این تأخیر به دلیل لزوم نهایی کردن پروندههای فنی، برنامههای اجرایی و رویههای عملیاتی است، بدون اینکه تاریخ جدیدی برای جلسه مشخص کند.
با این حال، منابع مذکور گفتند که این جلسه احتمالاً در جریان سفر «برد کوپر»، فرمانده سنتکام، که قرار است در ۲۳ ژوئیه(یکم مردادماه ۱۴۰۵) به بیروت برسد، برگزار خواهد شد. او در پایان ماه گذشته با «جوزف عون» رئیس جمهور و ، ژنرال «رودولف هیکل»، فرمانده ارتش دیدار کرده بود.
در همین حال، منابع نظامی این تعویق را به نیات اسرائیل مرتبط دانستند و به الشرق الاوسط اعلام کردند: وضعیت میدانی منعکس کننده محاسبات اسرائیل است که فراتر از جنبههای فنی است. اسرائیل به تخریب سیستماتیک روستاهای مرزی ادامه میدهد و ظاهراً تلاش میکند تا قبل از تعهد به هرگونه توافق اجرایی، اهداف خود را در عمل تکمیل کند.
این منابع بیان کردند: اسرائیل همچنان از عقبنشینی از خاک لبنان امتناع میکند و سعی دارد بحث در مورد مناطق آزمایشی را به مناطقی که در وهله اول تحت اشغال آن نیستند، محدود کند. این منابع این تحرکات اسرائیل را در راستای تلاشهای تلآویو برای خرید زمان بیشتر و طفره رفتن از تعهداتش قبل از ورود به مرحله اجرای واقعی دانستند.
بنا بر این گزارش؛ لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.
شبکه العربیه روز سهشنبه گزارش داده بود که نشست هیاتهای لبنان و رژیم صهیونیستی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، به پایان رسیده است.
همچنین منابع لبنانی به شبکه الجزیره اعلام کرده بودند که نشست هیاتهای لبنان و رژیم صهیونیستی که روز سهشنبه در رم برگزار شد به توافق اولیه درباره ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان منجر شده است؛ یکی از این مناطق در محدوده تحت اشغال رژیم صهیونیستی و دیگری در مجاورت مواضع این رژیم قرار دارد.
بر اساس این گزارش، قرار است در ادامه مذاکرات، هیاتهای نظامی لبنان و رژیم صهیونیستی در نشستی با میانجیگری آمریکا درباره سازوکارهای اجرایی این توافق گفتوگو کنند.
هنوز زمان و محل برگزاری این نشست از سوی طرف آمریکایی نهایی نشده است.
به گفته یک منبع رسمی لبنانی، هدف از نشست آتی، توافق بر سر سازوکار اجرای مناطق آزمایشی در جنوب لبنان است؛ سازوکاری که شامل نحوه عقبنشینی نیروهای رژیم صهیونیستی و استقرار ارتش لبنان در منطقه خواهد بود.