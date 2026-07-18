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رازی که گوگل در کویت پنهان کرد!

این تأسیسات در هفته‌های گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته بودند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۹
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3457 بازدید
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۳
رازی که گوگل در کویت پنهان کرد!

به گزارش تابناک: گوگل تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالای نیروگاه برق الشعیبه، تأسیسات آب‌شیرین‌کن الشعیبه، چند پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی و همچنین بندر الشعیبه در کویت را محو کرده است.

این تأسیسات در هفته‌های گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته بودند.

 

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گوگل مراکز نظامی کویت حمله ایران نیروگاه الشعیبه آب شیرین کن بندر الشعیبه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
11
25
پاسخ
همه ابزار و امکانات دنیا در خدمت جنایتکاران و تروریستهای آمریکایی است. نابودشان خواهیم کرد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
7
پاسخ
الله اکبر خدا قوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
0
پاسخ
ان شاا... با تلاش متخصصان کشور ماهواره های پیشرفته تر از گوگل ارث تولید تا در حوزه های دفاعی مورد بهره برداری قرار گیرد.
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