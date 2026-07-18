رازی که گوگل در کویت پنهان کرد!
این تأسیسات در هفتههای گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته بودند.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۹| |
3457 بازدید
به گزارش تابناک: گوگل تصاویر ماهوارهای با وضوح بالای نیروگاه برق الشعیبه، تأسیسات آبشیرینکن الشعیبه، چند پالایشگاه و مجتمع پتروشیمی و همچنین بندر الشعیبه در کویت را محو کرده است.
این تأسیسات در هفتههای گذشته هدف حملات ایران قرار گرفته بودند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
همه ابزار و امکانات دنیا در خدمت جنایتکاران و تروریستهای آمریکایی است. نابودشان خواهیم کرد