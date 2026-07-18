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آب‌شیرین‌کن جاسک پس از حمله آمریکا

تصاویری از تخریب آب شیرین کن جاسک در جنوب ایران در اثر حمله هوایی آمریکا به این منطقه صبح امروز
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۸
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6314 بازدید
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۲۳

آب‌شیرین‌کن جاسک پس از حمله آمریکا

آب‌شیرین‌کن جاسک پس از حمله آمریکا

آب‌شیرین‌کن جاسک پس از حمله آمریکا

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جاسک آب شیرین کن حمله آمریکا به ایران تجاوز به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
60
21
پاسخ
همچین نوشتین آب شیرین کن من فکر کردم یک کارخونه است. این که یک اتاقکه؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
همین اتاقک آب چند هزار نفر رو تامین میکرد، برای تویی که زیر کولر نشستی این چیزا قابل درک نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
همين كلي كار ميكنه و الان چندين هزار نفر دچار مشكل شدن
اخه اين چه حرفيه!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
همین چیزی که تو فکر می کنی کوچیکه آب چند تا روستا را میده الان فکر کردی آب روستا چطوری باید تامین بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
لطفا همین امروز ساختش رو شروع کنید . تا تعمیر کامل، آب معدنی در اختیار این خانواده ها قرار بدید. چقدر باید پست باشند کسانی که از حملات آمریکا حمایت می کردند
موسوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
مشتی انتظار داشتی آب شیرین کن بعد حمله شعله ور بشه ؟؟

چاه نفته ؟؟/

تا حالا آب شیرین کن دیدی ؟؟/
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
22
34
پاسخ
حتما آقای دکتر سعید جلیلی و دوستان مخالف هر گونه صلح برای این مورد هم راهکاری اندیشیده اند. نگران نباشید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آخه کدوم آدم عاقلی جنگ دوست داره؟آمریکا برای صلح نیومده.فقط ۲ دقه برو صحبت های ترامپ رو گوش بده.نفت و تجزیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
چند سالته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
15
4
پاسخ
وقتی این آب شرب برای این مردم انقدر مهمه چرا یه سازه محکم دورش ساخته نشده واقعا ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
برای اینکه هیچ جای دنیا قرار نیست به منابع آب حمله بشه
میرمهنا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
پروفسور عزیز و گرامی، الان تمامی استحکامات ما که مورد تعرض اون سگها قرار گرفتند، در حد اتاقک بودند؟؟؟؟ موشک های تاماهاک و ... اتاقک و استحکامات میشناسه به نظرت؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
17
پاسخ
آب شیرین کن جاسک و قشم را زدند. تهرانی ها آب بفرستید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تندرو ها و جنگ طلبها با کاروان آب معدنی بروند جنوب برای ساخت دوباره آب شرین کن ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تو توی خونه ات نشستی اون هایی که میگی تندرو همون ها از شروع جنگه 12 روزه پای کارند کمی همت کن اسمتو توی یکی از این گرهای جهادی بنویس بعد دیگه از این حرفها نمی زنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
21
پاسخ
تنها راه حل مشکل، حمله زمینی به برخی مقرهای ارتش تروریستی آمریکا در منطقه است درنگ نکنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
یه قدری فکر کنید و از این نعمت عقل بهره ببرید- بدون پشتیبانی هوایی حتی یک میلیون سرباز هم فرستاده بشه یکیشون هم زنده باقی نمیمونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
باید بحرین و کویت را بگیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
15
پاسخ
بقول شهید مطهری یزید زمان را بشناس
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
7
14
پاسخ
کسانی که جان فدا ثبت نام کردن کمک الان لازمتون داریم بیاید کمک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
جانفدا ها آماده اند فعلا نیازی نیست عزیز هر وقت مقامات نظامی صلاح بونن فرا خوان میدن ما لحظه شماری میکنیم بعد اش هم همینطوری که نیست جذب آموزش سازماندهی وبعد بکار گیریه فکر کردی باید همینطوری باید سرتو بندازی تو بیابان و بری کمی هم غقل تو بکار بیندار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
16
پاسخ
جنوبی ها را تنها نگذارید. کمک شون کنید. هر طور که می توانید. مخصوصا تهرانی های ثروتمند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تهرانی‌های ثروتمند را خوب آمدی. به خصوص عزیزان تهرانی که تا کمر توی سطل آشغال‌ها خم شدن. حتما خیلی ثروتمند هستن. خیلی.
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