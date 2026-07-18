آبشیرینکن جاسک پس از حمله آمریکا
تصاویری از تخریب آب شیرین کن جاسک در جنوب ایران در اثر حمله هوایی آمریکا به این منطقه صبح امروز
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۸| |
6314 بازدید
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غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۳
همچین نوشتین آب شیرین کن من فکر کردم یک کارخونه است. این که یک اتاقکه؟!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
اخه اين چه حرفيه!!!
ناشناس| |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
موسوی| |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
چاه نفته ؟؟/
تا حالا آب شیرین کن دیدی ؟؟/
حتما آقای دکتر سعید جلیلی و دوستان مخالف هر گونه صلح برای این مورد هم راهکاری اندیشیده اند. نگران نباشید.
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ناشناس| |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
وقتی این آب شرب برای این مردم انقدر مهمه چرا یه سازه محکم دورش ساخته نشده واقعا ؟
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ناشناس| |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
میرمهنا| |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آب شیرین کن جاسک و قشم را زدند. تهرانی ها آب بفرستید.
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ناشناس| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
تنها راه حل مشکل، حمله زمینی به برخی مقرهای ارتش تروریستی آمریکا در منطقه است درنگ نکنیم.
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ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
ناشناس| |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
کسانی که جان فدا ثبت نام کردن کمک الان لازمتون داریم بیاید کمک
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ناشناس| |
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷