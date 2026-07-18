آزمونهای نهایی یکشنبه و دوشنبه در هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شد.

به گزارش تابناک؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمون های نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۴۰۵ صرفاً در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می گردد.



بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

همچنین یک منبع آگاه در آموزش و پرورش درباره احتمال لغو زمونهای نهایی سایر استانها به خبرنگار تابناک گفت: لغو امتحانات نهایی در سراسر کشور بسیار بعید است.



بعد از واکنش های برخی از نمایندگان مجلس به لغو امتحانات نهایی در چهار استان، آموزش و پرورش یک بار دیگر تصمیم قبلی خود را تکرا کرد. در این میان به نظر می رسد لغو سراسری در کار نخواهد بود و دانش آموزان بهتر است برای ادامه آزمونها، خود را مهیاتر و آماده تر کنند.