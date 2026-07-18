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لغو دوباره آزمون‌های نهایی در ۴ استان/ لغو سراسری در کار نیست

آزمونهای نهایی یکشنبه و دوشنبه در هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۵۱
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3728 بازدید
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۵

لغو دوباره آزمون‌های نهایی در ۴ استان/ لغو سراسری در کار نیستبه گزارش تابناک؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمون های نهایی تمامی رشته های تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیر ۱۴۰۵ صرفاً در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می گردد.

بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

همچنین یک منبع آگاه در آموزش و پرورش درباره احتمال لغو زمونهای نهایی سایر استانها به خبرنگار تابناک گفت: لغو امتحانات نهایی در سراسر کشور بسیار بعید است.

بعد از واکنش های  برخی از نمایندگان مجلس به لغو امتحانات نهایی در چهار استان،  آموزش و پرورش یک بار دیگر تصمیم قبلی خود را تکرا کرد. در این میان به نظر می رسد  لغو سراسری در کار نخواهد بود و دانش آموزان بهتر است برای ادامه آزمونها، خود را مهیاتر و آماده تر کنند.

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برچسب ها
امتحانات نهایی لغو هرمزگان بوشهر خوزستان سیستان و بلوچستان آموزش و پرورش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
9
20
پاسخ
همه رو لغو کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
7
پاسخ
بگیرید تموم شه دیگه
تا پنجشنبه جمع کنید خستمون کردن این نابغه های معدل دهی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
5
پاسخ
در تاریخ بنویسید زیر بمباران امتحان نهایی برگزار شد اما جدا جدا ، اینکه چجور قراره دو ازمون مختلف معیار سنجش دانش اموزاها و تراز دهی یکسان باشه عجیبه، اقای کاظمی این شاهکاری از سوی شماست
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
5
پاسخ
واقعا آموزش و پرورش چطوری میخواد که در استان های که امتحان نهایی لغو شده دوباره امتحان بگیره و اگر که از ای موضوع هم بگذریم یا باید همین سوالات رو دوباره از آن استان ها امتحان بگیره که عدالت آموزش نیست. چون به سوالات دسترسی دارند واگر که هم یه سری سوال دیگه بده که امتحان بدن باز هم عدالت آموزش نخواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
4
پاسخ
کل کشور رو لغو کنید که عدالت رعایت شه بالاخره که میخوایید موعد دیگه برگزار کنید چطور میشه با دو مدل سوال عدالت برقرار کرد
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