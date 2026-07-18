صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نفوذ لابی کشورهای همسایه؛ یک هشدار جدی برای امنیت ملی / چه کسانی ترمز اقدام متقابل ایران را می‌کشند؟

اگر قرار باشد هر بار که ایران تصمیم به اقدام متقابل علیه یک کشور متخاصم می‌گیرد، لابی همان کشور در داخل، مسیر تصمیم‌گیری را مختل کند، دیگر نمی‌توان از استقلال در سیاست خارجی سخن گفت. این ادعا، اگر درست باشد، پیش از آنکه یک اختلاف سیاسی باشد، یک هشدار امنیتی است.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۴۹
| |
13627 بازدید
|
۲۴

نفوذ لابی کشورهای همسایه؛ یک هشدار جدی برای امنیت ملی / چه کسانی ترمز اقدام متقابل ایران را می‌کشند؟

به گزارش تابناک، در هر کشوری، وجود لابی‌های خارجی تا جایی قابل تحمل است که در چارچوب روابط رسمی حرکت کنند، اما اگر این لابی‌ها بتوانند بر تصمیمات راهبردی اثر بگذارند یا مانع اقدامات متقابل کشور شوند، موضوع دیگر صرفاً دیپلماسی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای در حوزه امنیت ملی تبدیل می‌شود.

سال‌هاست نام کشورهای مختلفی در این زمینه مطرح می‌شود؛ از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس گرفته تا ترکیه، جمهوری آذربایجان و اخیراً پاکستان. ادعا این است که هر یک از این کشورها در بزنگاه‌های حساس، از طریق شبکه‌های نفوذ و ارتباطات خود تلاش می‌کنند هزینه اقدامات متقابل ایران را افزایش دهند یا تصمیم‌گیران را از واکنش بازدارند.

اگر چنین شبکه‌هایی واقعاً وجود دارند، نخستین مطالبه باید متوجه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باشد. فلسفه وجودی این نهادها، شناسایی و خنثی‌سازی نفوذ خارجی است. هیچ کشوری با وجود شبکه‌های اثرگذار وابسته به دولت‌های دیگر، نمی‌تواند سیاست خارجی مستقل و مقتدر داشته باشد.

روابط خوب با همسایگان یک اصل پذیرفته‌شده است، اما دوستی با دولت‌ها نباید به معنای چشم‌پوشی از نفوذ سازمان‌یافته آنها باشد. همان‌گونه که ایران اجازه فعالیت لابی‌های ضدایرانی را در دیگر کشورها تهدیدی علیه منافع خود می‌داند، نسبت به هرگونه لابی‌گری خارجی در داخل نیز باید حساس باشد.

در نهایت، اگر قرار است اقتدار ایران حفظ شود، یک اصل باید بدون استثنا اجرا شود؛ هیچ لابی خارجی، با هر نام و هر پوششی، نباید بتواند منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر چنین نفوذی وجود دارد، برخورد با آن یک انتخاب سیاسی نیست؛ یک ضرورت امنیتی است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
میانجیگری لابی جنگ ایران و آمریکا خبر فوری تابناک
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
غریب‌آبادی: تعهداتمان را متوقف کرده‌ایم
تحلیلگر اسرائیلی: ذخایر موشکی ایران احیا می‌شود
روایت نصیرپور از نماینده‌ای که گفت «تخصص ما فقط تخریب است!» / برخی‌ها در اوج جنگ پیشنهاد انحلال شعام را هم دادند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۲۴
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
40
117
پاسخ
همزمان با همه دنیا میشه در افتاد؟
تواناییش هست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بله امکانش هست گلوگاه انرژی دنیا دست ماست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
با کل دنیا که هیچ، حتی همزمان با کشورهای منطقه هم نمیشود درگیر جنگ شد. نمونه اخیرش پاکستان که یکی از مهلک ترین و قدرتمندترین نیروهای نظامی منطقه حتی در سطح و ابعاد جهانی است. نزدیک ۳۰۰ میلیون جمعیت و نیروی انسانی دارد که به دومین کشور پرجمعیت جهان اسلام پس از اندونزی تبدیل شده و ۱۴۰ کلاهک هسته ای دارد. یکی از قدرتمندترین نیروهای هوایی منطقه را در اختیار دارد. اگر پاکستان به نفع عربستان و کویت علیه ایران وارد جنگ شود ما خسارات سنگینی را متحمل خواهیم شد
ناشناس
| Canada |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
بارها فقط گول پاکستان و قطر را خوردیم. جام جهانی هم فردا تمام می‌شود. یعنی چه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
7
75
پاسخ
حرکات پاکستان در قبال عربستان کاملا مشکوک است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
101
پاسخ
همه مسوولین و واردکننده ها و تجار که در کشورهای همسایه سرمایه گذاری کرده اند و منافع دارند لابی های اونها هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
آفرین، حالا چرا کسی در داخل کشور ما سرمایه‌گذاری نکرده؟
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
62
پاسخ
الان عربستان رو نمی‌زنیم چون رفیق پاکستان هستش؟!! عربستان الان بیشترین نیروهای آمریکایی داخلش هستن و میرم اونجا استراحت میکنن و ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
موضوع رفاقت نیست، پیمان نظامی دارن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
11
46
پاسخ
نکته خوبی گفتی ،والا پاکستان زود نخود هر آشی میشه باید این نفوذها شناسایی بشه نباید در تصمیم ما اثر بگذارند وازقدام ما علیه دشمن جلوگیری کنند وزودتماس بگیرند که ایران تو جواب موشکی نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
24
37
پاسخ
اگر پاکستان خطای بکند باید منتظر عواقب آن از شمال باشد.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
6
41
پاسخ
باید مواظب لابی امارات باشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
5
40
پاسخ
با لابی های نابود کننده سرمایه مردم در بورس چه کنیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Finland |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
موشک و بمب واقعی توی بورس خورده
یک موشک 50 هزار دلار ضرر میزنه ولی توی بورس 200 میلیون دلار در روز ضرر به مال مردم میزنه
خب یا حمایت کنن یا ببندن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
نوبت محاکمه اونها هم میرسه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
20
38
پاسخ
امارات رو بزنید
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
چشم عباس آقا، تمام فرماندهان نظامی و استراتژیست ها و نخبگان رزم فقط منتظر بودند شما دستور بفرمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
20
36
پاسخ
امارات رو بزنید
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
خلاصه بازی انگلیس 1 - آرژانتین 2
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند
آتش‌سوزی در حرم رضوی خسارتی نداشت
تصاویر کشتی مسافربری که ارتش آمریکا منهدم کرد
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین
ابراز پشیمانی ترامپ از رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایران
اگر کاره‌ای بودم روی زدن سران امارات فکر می‌کردم / با ترور ترامپ هیچ اتفاقی برای ایران نمی‌افتد
تصاویر حمله کماندوهای آمریکا به نفتکش منتسب به ایران
روایت حسن روحانی از جلسه‌ای که قرار بود کل سران نظام ترور شوند
ویدیوی غم انگیز از سرباز شهید در ایرانشهر
تصاویر لحظات اصابت موشک ایران به پایگاه آمریکا در بحرین
استعفای رئیس بنیاد شهید؛ مدیریتی که یک ساله هم نشد/ یک زن در میان گزینه های جایگزین + توضیحات بنیاد شهید
حرکت یک نماینده مجلس برای جمع آوری طلای مردم
اولتیماتوم ایران برای بمباران زیرساخت‌ها را ببینید
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۱۳ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۰ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۵ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۴ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۸ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۷ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۲ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۶۶ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اظهارات جالب توجه محمد خاتمی درباره توافق و صلح  (۵۴ نظر)
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟  (۵۳ نظر)
فاصله قهرمانان واقعی تا مدعیان پرهیاهو / انقلابی‌گری با فریاد و دهان کف کرده سنجیده نمی‌شود  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005oMj
tabnak.ir/005oMj