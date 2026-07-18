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اطلاعیه شماره ۲۷؛

هشدار به کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا

محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی در عریفجان و رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت منهدم شدند
کد خبر: ۱۳۸۵۲۴۴
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1673 بازدید
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۵

هشدار به کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: رژیم عهد شکن آمریکا یکبار دیگر وسط مذاکرات و توهم ضعیف شدن ایران، از ابتدای هفته گذشته جنگی را که هیچ گاه پایان نداده بود رسما از سر گرفت. اما پس از چند روز جنگ با نیروهای مسلح و دریافت پاسخ های کوبنده به تجاوزات او و احراز اینکه نیروهای مسلح ایران از روز اول جنگ در نه اسفند به مراتب قوی تر شده اند، به جای پذیرش شرافتمندانه شکست و اعتراف به اشتباه مجدد محاسباتی خود از روز گذشته با گریختن از میدان جنگ رودررو رویکرد جدیدی در پیش گرفت و با دست زدن به جنایت جنگی تلاش کرد شکست خود در رویارویی نظامی را پنهان سازد و با حملات مخرب به بیمارستان، پل، راه آهن، فرودگاه، بندر، مراکز مخابرات و امثال آن و کشتار غیر نظامیان سعی کرد به جای جنگیدن با جنایت و ناجوانمردی موقعیت خود را حفظ کند.

از آنجا که هیچ نهاد بین المللی برای جلوگیری از این وحشی گری های ارتش آمریکا وجود ندارد راهی جز فرمان قرآنی "فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ" پیش روی ما نیست.

فلذا جا دارد کشورهای میزبان نظامیان متجاوز آمریکا که سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار جانیان متجاوز قرار دادند، آماده دریافت پاسخ متناظر باشند و واحدهای دفاع غیر نظامی خود را برای حفظ جان شهروندان و دور کردن آنها از اهداف محتمل فعال کنند.

با این وجود برای فرصت دادن به تغییر این رویکرد ناجوانمردانه دشمن آمریکایی، شب گذشته فعلا اهداف نظامی را برای پاسخ به دشمن برگزیدیم.

رزمندگان مقتدر نیروی زمینی سپاه در موج ۱۸ عملیات نصر۲ با رمز مبارک "یا ابوالفضل العباس علیه السلام" با هدف قرار دادن محل استقرار تجمع نیروهای متجاوز در مرکز پشتیبانی نیروهای زمینی آنان در عریفجان، تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند و همزمان با حمله پهپادی به رادار پایگاه علی السالم آمریکا در کویت آن را منهدم کردند.

رزمندگان نیروی زمینی علاوه بر این یک سوله تعمیر و نگهداری تسلیحات و آشیانه پهپادها را در هم کوبیدند. مقابله به مثل رزمندگان ادامه دارد.

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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه های نظامی آمریکا مذاکرات‌ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
15
پاسخ
هشدار چیه بزن. امان نده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
هشدار نده برقشون بزن
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
2
8
پاسخ
اشتباه استراتژیک ما اینه فکر میکنیم باید به پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه حمله کنیم . اما نه!!! باید به نیروگاههای برق، مراکز آب شیرین کنی، پل های استراتژیک کشورهای کویت ، بحرین ، امارات و دیگر کانالهای ارتباطی و حیاتی آنها را در هم بکوبیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
5
پاسخ
تا گرمه نیروگاهای برقشون بزن
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
1
پاسخ
آمریکا رو بیرون نمی کنید
حداقل موشک ها مونو رهگیری نکنید!
یا حداقل حملاتشون رو محکوم بکنید!
نشد حداقل کتمان بکنید دخالتی ندارید!
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