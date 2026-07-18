الان وقت مناقشه نیست؛ دایه دایه، وقت جنگه
همانگونه که پیش بینی پذیربود آتش جنگ رمضان شعله ورتر شد وباردیگرعهد شکنی شیطان بزرگ به توافقات وقرارداداها را نشان داد این رفتار ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که امضاء تفاهم نامه صرفا یک تاکتیک برای خرید زمان وارزیابی مجدد وضعیت بود و تقابل آن رژیم با جمهوری اسلامی برمنافع نیست بلکه با موجودیت یا موجودیت عزتمندانه ایران است، باری بازگشت به جنگ باتوجه به شرایط موجود وتوفیق در آن منوط به رعایت الزاماتی است که عبارتند از:
۱-همه مراقب باشیم که ذهنیت جامعه از هدف اصلی منحرف نشود نباید اجازه دهیم تا راهبرد، تاکتیک وشعار جای اهداف را بگیرد اتفاقی که بعضا در تجمعات شبانه شاهد آن هستیم. آری ما امروز مبتلی به جنگ هستیم وبا قوت باید در آن پیروز شویم ولی اهداف ما فراتر از پیروزی در جنگ است، هدف دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران، محقق نمودن اهداف انقلاب با ساختن ایرانی آباد والگو، دفاع از عدالت در سطح منطقه و جهان وخنثی کردن نقشههای شیطان بزرگ است.
۲-اطلاع رسانی منسجم و بموقع و اقناعی از تحولات میدان به مردم تا نیازی به مراجعه آنان به شبکههای ماهوارهای واجتماعی دشمنان ایران وایرانیان نباشد. مردم وگروهها نیز درباره جنگ و تصمیمات مربوط به آن به مسئولین اعتماد کنند وبدانند که درمقوله جنگ که از مباحث راهبردی و حرفهای است لزوما نظر فرماندهان ومسئولین ملاک عمل است. تجربهای که در جنگهای قبلی همواره مورد توجه بوده است امادرعین حال عدهای بدون درک موقعیت و چه بسا بااحساس تکلیف ونادانسته برخلاف منافع ملی عمل مینمایند. این جملات ازامام خمینی ره دراین روزها تذکر خوبی برای همه است" «من به همه نصیحت میکنم راجع به جنگ که الآن ما مبتلا هستیم نباید اظهارنظر بکنند که به نظر من اینطور است. نظر شما هرچه هست، اما اعلام نباید بکنید. نباید یک مطلبی را که موجب تشویش خاطر رؤسای ارتش است، موجب تشویش خاطر رئیسجمهور هست، موجب تشویش خاطر دولت هست، یک حرفهائی زده بشود بدون اینکه مطلع باشید دارید چه میکنید. شما خیال میکنید که میخواهید خدمت بکنید و به حسب واقع خدمت نیست. توجه به این مسائل باید کرد و هرکس رفت جبهه و برگشت نباید فریاد بکند که جبهه چه بود. شما و من تشخیص نمیدهیم که در جبهه باید چه بشود. جبهه را آنهائی که متخصصند تشخیص میدهند که باید چهجور باشد و جبهه را چهجور نگهداری کنند و چطور موازین جنگ را اجرا بکنند...» (صحیفه امام، جلد ۱۳، صفحه ۵۲۸)
۳-حضور همه گروههای اجتماعی در میدان وبعبارتی اجازه حضور دادن به آنان تا اینکه تصویر تمام و کمال ازاتحاد ایرانیان درمقابل دشمنان نمایش داده شود امر ضروری است تاهیچگونه خدشهای به حضور پرحماسه مردم ایران بعد ازمراسم تشییع رهبر شهیدوارد نشود، اینکه افراد یا گروهایی که عاشق ایران واین سرزمین هستند نتوانند بخاطر اختلاف نظر دراجتماعات مردمی شرکت کنند زیبنده جامعه اسلامی و انقلابی بخصوص در شرایط فعلی نیست. بر گروهها وانجمنها نیزلازم است بی اعتناء به این مقولات که همیشه بوده از حضور خود دریغ نورزند ولو اینکه صدور بیانیه و حضورشان مستلزم هزینه باشد درشرایط فعلی وحدت و انسجام جان مایه حفظ ایران در برابر شیاطین است واین امر همواره مورد تاکید رهبر شهید و مقام معظم رهبری بوده و هست.
۴-جامعه ایران از مسائل اقتصادی رنج میبرد وبطور طبیعی در شرایط جنگی وضعیت متفاوت میشود ومردم با تاب آوری ستودنی خود به وظیفه خویش آگاهند این امروظایف حاکمیت و دولت را در تقدیر معیشت مردم دوچندان مینماید به گفته کارشناسان دولت در دو جنگ گذشته هوشمندانه عمل کرد هرچند فشار تورمی همچنان رو به افزایش است نظارت و کنترل بازار و ایجاد تسهیلات در امور مردم در این شرایط فوق العاده مهم است نظیر رایگان کردن استفاده از مترو واتوبوس در شهرهاو...
۵-باری وقت آن است که روحیه حماسی همچنان در بین ایرانیان تقویت و حفظ شود و همه یکپارچه و هم آوا بخوانیم "دایه دایه وقت جنگه" ترانه لری که به گفته یک از دوستان مسئول، این ترانه خیلی مورد علاقه رهبر شهید بود ترانهای که قدمت آن بیش ازصد سال است و ریشه آن به جنگ جهانی اول و زمان حضور قوای روس و انگلیس در ایران برمیگردد؛ زمانی که اقوام لُر در آزار اقوام خارجی قرار گرفته بودند واین ترانه را برای اتحاد وتقویت روحیه سلحشوری در قوم خودساختند که نشاندهنده رشادت و مقاومت این اقوام بوده که معمولا هم با کمانچه، مهمترین ساز اقوام لر اجرا میشود. اگرچه این ترانه در بین اقوام لُر رواج داشته و ازبستر این قوم برخاسته، اما با توجه به مفهوم و ماهیت آن، دیگر به جغرافیای لرستان محدود نمیشود و در سراسر ایران شناخته شده است و به وقت مبارزه و برای تقویت روحیه سلحشوری و مقاومت خوانده میشود. آری با هم بخوانیم. "دایه دایه وقت جنگه" والسلام.
*ای مادر،ای مادر هنگام جنگ است.