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آتش‌سوزی در پایگاه موفق السلطی اردن درپی حمله ایران

کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۸
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1288 بازدید
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آتش‌سوزی در پایگاه موفق السلطی اردن درپی حمله ایران

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اردن موشک های ایران آتش سوزی پایگاه های دشمن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
5
پاسخ
آآآآآی داداش نظامی عزیز! خسته نباشید. دمتون گرم. ولی چرا انقدر مراعات می کنید؟ بزنید همه آب شیرین کن های این جوجه کشورها رو نابود کنید. برگردن به همون عصر حجر که اربابشون دوست داره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
3
پاسخ
به این پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا حمله زمینی کنیم متجاوزین نباید در آرامش باشند
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