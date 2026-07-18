آتشسوزی در پایگاه موفق السلطی اردن درپی حمله ایران
کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۸| |
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واکنش های گسترده به آتشسوزی در مرکز نگهداری صندوق آرای انتخابات عراق/بمباران و حمله توپخانهای ارتش ترکیه به اقلیم کردستان عراق/نتانیاهو: روابطمان با کشورهای عربی، فراتر از حد تصور رو به بهبود است
از تروریستها انتقام گرفتیم و پیغام روشنی به دشمنان دادیم/ هشدار ایران به پایگاهها و نیروهای دشمنان با موشکهای 2 هزار کیلومتری
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آآآآآی داداش نظامی عزیز! خسته نباشید. دمتون گرم. ولی چرا انقدر مراعات می کنید؟ بزنید همه آب شیرین کن های این جوجه کشورها رو نابود کنید. برگردن به همون عصر حجر که اربابشون دوست داره.