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جنایت جنگی دیگر آمریکا این بار در بونجی جاسک

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از اصابت چندین موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی جاسک خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۲۲۶
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3615 بازدید
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جنایت جنگی دیگر آمریکا این بار در بونجی جاسک

احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار کرد: در تداوم حملات دشمن جنایتکار آمریکایی به نقاط مختلف هرمزگان این بار تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع شهرستان جاسک بر اثر اصابت سه موشک هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند، افزود: بررسی‌های اولیه برای ارزیابی میزان خسارات و آثار این حمله در حال انجام است و تلاش‌ها برای پایدار سازی وضعیت آب شرب منطقه آغاز شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان این حمله را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مصداق عینی جنایت جنگی دشمن آمریکایی دانست و گفت: بر اثر حمله به این تاسیسات آب شرب چندین روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است.

وی ضمن محکوم کردن این اقدام دشمن، خاطرنشان کرد: مردم یقین بدانند همه مسئولان پای کار هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت آب شرب مردم به پایداری کامل برسد.

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جاسک هرمزگان پمپ های آب شیرین کن حمله آمریکا تجاوز آمریکا به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
5
پاسخ
اینا کار امارات و دیگر کشورهای عربیه
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
1
7
پاسخ
تلافی حمله سپاه به تاسیسات آب شیرین کن کویت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
4
4
پاسخ
لعنت بر آمریکای بی شرف.آب هم نباشه ما سر خم نمی کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
0
4
پاسخ
چرا ایران ساکت مونده ؟!
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
3
پاسخ
جنایات جنگی شیطان بزرگ و سکوت مدعیان حقوق بی بشر !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
4
پاسخ
اگر نزنیم می خوریم
پس بزنید محکم و پر قدرت بزنید
درود بر غیرت و شرفتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
3
3
پاسخ
تنگه باب المندب فراموش نشه
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