جنایت جنگی دیگر آمریکا این بار در بونجی جاسک

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از اصابت چندین موشک به تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی جاسک خبر داد.

احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار کرد: در تداوم حملات دشمن جنایتکار آمریکایی به نقاط مختلف هرمزگان این بار تأسیسات برق و پمپ‌های آب‌شیرین‌کن مستقر در اسکله روستای بونجی از توابع شهرستان جاسک بر اثر اصابت سه موشک هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با بیان اینکه تیم‌های عملیاتی و دستگاه‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند، افزود: بررسی‌های اولیه برای ارزیابی میزان خسارات و آثار این حمله در حال انجام است و تلاش‌ها برای پایدار سازی وضعیت آب شرب منطقه آغاز شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان این حمله را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و مصداق عینی جنایت جنگی دشمن آمریکایی دانست و گفت: بر اثر حمله به این تاسیسات آب شرب چندین روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است.

وی ضمن محکوم کردن این اقدام دشمن، خاطرنشان کرد: مردم یقین بدانند همه مسئولان پای کار هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت آب شرب مردم به پایداری کامل برسد.