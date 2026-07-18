حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود

مرحله پانزدهم عملیات صاعقه ارتش/ مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

روابط عمومی ارتش:

در پاسخ به جنایت‌های استکبار جهانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان عزیز مناطق جنوبی کشور،ساعاتی قبل و در مرحله پانزدهم عملیات صاعقه،پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «آشیانه و پارکینگ هواپیماها»، «مخازن سوخت» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در بحرین را هدف قرار دادند.

پایگاه هوایی شیخ عیسی در جنوب بحرین،از مهم‌ترین مراکز عملیاتی و پشتیبانی نیروی هوایی و دریایی ارتش تروریستی آمریکا محسوب می شود که به دلیل قرار داشتن تاسیسات و تجهیزات حیاتی به عنوان نقطه اتکای عملیات های آمریکا علیه اهداف منطقه‌ای به ویژه کشورمان عمل می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران: جنوب سرفراز ایران،بخش مهمی از دفاع و استقامت مردمان غیور این خطه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و تاب‌آوری امروز در برابر جنایات دشمن خبیث است. جان فدای این مردم غیور و آحاد ملت بزرگ ایرانیم و بر تکلیف سربازی خود برای دفاع از این سرزمین افتخار می‌کنیم.