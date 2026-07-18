حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز/ حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کشور/ بروزرساانی می شود

مرحله پانزدهم عملیات صاعقه ارتش/ مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۷:۰۶
روابط عمومی ارتش:
در پاسخ به جنایتهای استکبار جهانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان عزیز مناطق جنوبی کشور،ساعاتی قبل و در مرحله پانزدهم عملیات صاعقه،پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، «آشیانه و پارکینگ هواپیماها»، «مخازن سوخت» ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی و چند پل ارتباطی در بحرین را هدف قرار دادند.
پایگاه هوایی شیخ عیسی در جنوب بحرین،از مهمترین مراکز عملیاتی و پشتیبانی نیروی هوایی و دریایی ارتش تروریستی آمریکا محسوب می شود که به دلیل قرار داشتن تاسیسات و تجهیزات حیاتی به عنوان نقطه اتکای عملیات های آمریکا علیه اهداف منطقهای به ویژه کشورمان عمل میکند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران: جنوب سرفراز ایران،بخش مهمی از دفاع و استقامت مردمان غیور این خطه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و تابآوری امروز در برابر جنایات دشمن خبیث است. جان فدای این مردم غیور و آحاد ملت بزرگ ایرانیم و بر تکلیف سربازی خود برای دفاع از این سرزمین افتخار میکنیم.
جنایت جنگی دیگر آمریکا این بار در جاسک/ تأسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن اسکله روستای بونجی هدف حملات موشکی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۷:۰۵
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان:
چندین موشک به تأسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن مستقر در اسکله روستای بونجی اصابت کرد.
بر اثر حمله به این تاسیسات آب شرب چندین روستا در غرب شهرستان جاسک قطع شده است.
ارزیابی میزان خسارات و بررسی ابعاد حادثه توسط دستگاههای مسئول در حال انجام است.
مردم یقین بدانند همه مسئولان پای کار هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت آب شرب مردم به پایداری کامل برسد.
سنتکام: پایان هفتمین شب حملات علیه ایران
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۵:۳۹
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده: ما هفتمین شب متوالی حملات علیه ایران را به پایان رساندیم.
هدف قرار دادن ناوگان پنجم آمریکا در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۵:۰۱
هدف قرار دادن ناوگان پنجم آمریکا در بحرین
حملۀ موشکی دشمن آمریکایی به حوالی جاسک
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۴:۵۰
استانداری هرمزگان: در ساعت ۴:۴۴ دقیقه، نقطهای در حوالی جاسک هدف حملۀ نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
اصابت دقیق موشکهای ایرانی به پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در اردن
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۴:۴۹
یک منبع اردنی به نایا گفت: در موج موشکی اخیر که به سمت پایگاه های آمریکایی شلیک شد هیچ موشک ایرانی دفع یا رهگیری نشد و همه آنها مستقیماً به اهداف اصابت کردند.
حمله به زیرساختهای ایران/روایتی از محل حمله آمریکا به جاده بندرعباس رودان
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۴:۴۵
در پی حمله به دو پل در محور مواصلاتی بندرعباس–رودان، این مسیر دچار آسیب شد.
بر اثر این حمله، تعدادی از هموطنانمان به شهادت رسیدند و شماری دیگر نیز مصدوم شدند.
اصابت موشکهای ایرانی به پایگاه موفق السلطی اردن، محل استقرار ارتش تروریستی آمریکا
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۴:۴۲
*فرافکنی سنتکام و تلاش برای انکار حقایق تنگه هرمز
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۴:۴۰
سنتکام در واکنش به گزارشهای مربوط به انفجار دو نفتکش در آبراه استراتژیک تنگه هرمز، با صدور بیانیهای مدعی نادرست بودن روایتهای ارائهشده شد.
حمله نظامی دشمن آمریکایی به حوالی بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۴:۲۸
در ساعت ۰۳:۵۰ نقطه ای در حوالی بندرعباس مورد حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیل پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.
مرحله چهاردهم عملیات صاعقه ارتش/ پایگاههای آمریکا در اردن و کویت، آماج حملات پهپادی ارتش
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۳:۱۷
روابط عمومی ارتش: در راستای پاسخ کوبنده و تاثیرمحور ارتش جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن داراییهای راهبردی، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساختهای آمادی و سامانههای پدافندیِ ارتش تروریستی آمریکا، ساعاتی قبل، پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله چهاردهم عملیات صاعقه، انبار مهمات ارتش متجاوز آمریکا در اردوگاه العدیری و ساختمانهای ستاد و انبارهای مهمات این ارتش کودککش در پایگاه علیالسالم و چند پل ارتباطی در کویت را هدف قرار دادند.
اردوگاه العدیری، از مراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازمان رزم نیروهای آمریکایی و پایگاه علیالسالم نیز یکی از بزرگترین مراکز پشتیبانی و هماهنگی عملیات هوایی آمریکا در منطقه خلیج فارس به شمار میرود.
در ادامه این حملات، مخازن سوخت ارتش متجاوز در پایگاه الازرق اردن نیز هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.
پایگاه هوایی الازرق اردن به دلیل موقعیت، زیرساختها و استقرار تجهیزات نظامی مدرن و سرمایهگذاری کلان آمریکا، به یک پایگاه حیاتی برای ایالات متحده تبدیل شده است که برای کنترل منطقه و عملیاتهای نظامی در غرب آسیا نقش کلیدی ایفا میکند.
ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه وارث غیرت و ایثار ملت بزرگ ایران است، هشدار میدهد: هر قدرتی که سودای آزمودن اراده ملت ایران را در سر بپروراند، با عزم راسخ و آمادگی نیروهای مسلح و مردم قهرمان این سرزمین کهن روبهرو خواهد شد.
پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین آماج حملات ایران قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۳:۱۵
منابع عربی از انفجارهای شدید در پایگاه پنجم دریایی آمریکا در بحرین خبر میدهند.
حمله دشمن به جزیره لارک/ گزارشهای محلی از اصابت موشک به دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی حکایت دارد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۳:۱۳
بر اساس گزارشهای اولیه و منابع محلی، در جریان حمله دشمن به جزیره لارک، دکل مرکز کنترل ترافیک دریایی اداره بنادر و دریانوردی این جزیره هدف اصابت موشک قرار گرفته است.
جزئیات بیشتری از میزان خسارات احتمالی، یا ابعاد این حمله تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است.
صدای انفجار در کویت، اردن و عربستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۳:۱۱
منابع عربی از حمله گسترده موشکی و پهپادی علیه مراکز و پایگاههای آمریکا در کویت، اردن و عربستان خبر میدهند.
برخی از این منابع وقوع انفجار در بندر صنعتی ینبع و پایگاههای آمریکا در الخرج عربستان را تایید کردهاند.
رسانههای عربی میکویند صدای انفجارها در پایگاههای آمریکا در اردن به حدی بود که در سرزمینهای اشغالی نیز شنیده شد.
صداوسیما: دقایقی قبل صدای دستکم دو انفجار در بندرعباس شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۳:۱۰
در سیریک صدای ۳ انفجار و در جزیرۀ قشم صدای چند انفجار شنیده شده است.
فرماندار بوشهر: یک نقطه اطراف شهر چغادک مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۵۳
فرماندار بوشهر: یک نقطه اطراف شهر چغادک مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت
حملات دشمن به هرمزگان تاکنون ۳ شهید و ۸ مجروح برجای گذاشته است
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۳۸
معاون استاندار هرمزگان: در پی حملات دشمن به برخی نقاط استان هرمزگان سه نفر شهید و ۸ نفر مصدوم شدند.
دستگاهها و عوامل امدادی و انتظامی از دقایق اول در محل حادثه حضور دارند.
گزارشهای تکمیلی پس از جمعبندی نهایی و بررسیهای میدانی اطلاعرسانی خواهد شد.
در پی رصد شلیک موشک از ایران، آژیرهای هشدار در عربستان سعودی به صدا درآمد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۳۷
سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد سامانه هشدار زودهنگام در شهر الخرج بهدلیل احتمال وجود یک تهدید فعال شده است.
بر اساس گزارشها، آژیرهای هشدار در شهرهای الخرج و ینبع پس از رصد شلیک موشک از ایران به صدا درآمدهاند.
رسانههای عربی: حملۀ گسترده موشکی و پهپادی علیه منافع و پایگاههای آمریکایی در عربستان سعودی در حال انجام است
آتشسوزیها در مقر گروهکهای تجزیهطلب در سلیمانیه عراق و پیرامون آن همچنان ادامه دارد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۳۰
بر اساس اعلام رسانههای عراقی، آتشسوزی به دلیل حملات متعدد ایران هنوز کنترل نشده است.
شنیدهشدن صدای انفجار در امیدیه خوزستان
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۲۹
دقایقی پیش اهالی امیدیه از شنیدهشدن صدای انفجار خبر دادند.
وقوع چندین انفجار در عربستان سعودی
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۲۷
رسانههای عربی از وقوع چندین انفجار در عربستان سعودی خبر میدهند.
پایگاههای نظامی آمریکا در عربستان سعودی، هدف حملۀ موشکی قرار گرفت.
وقوع انفجار در پایگاههای آمریکایی اردن
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۲۶
برخی منابع از وقوع انفجار در پایگاههای آمریکایی اردن خبر میدهند.
سنتکام سطح آمادهباش در پایگاههای آمریکایی را افزایش داد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۲۵
فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) در مورد حملات احتمالی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه هشدار داد.
این هشدار پس از گزارشهای رسانهای و ارزیابیهای اطلاعاتی مبنی بر احتمال حمله به پایگاهها و اماکن نظامی ایالات متحده در منطقه یا به عنوان بخشی از هرگونه تشدید تنش مرتبط با تحولات نظامی اخیر منتشر شد.
فرماندهی نیروی دریایی سپاه نوشت: در ساعات گذشته ۴ کشتی متخلف متوقف شدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۲۴
در ساعات گذشته ۴ فروند کشتی متخلف با حمایت ارتش تروریست امریکا قصد عبور از تنگه هرمز داشتند که طی یک عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی هر ۴ کشتی در جای خود متوقف شدند.
نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می کند، مالکان شناورها مانند سران برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس فریب حمایت بی اساس ارتش تروریست امریکا را نخورند و به اخطارها و اعلامیه های نیروی دریایی سپاه توجه نمایند.
پهپاد متجاوز MQ۹ آمریکا در آسمان عسلویه منهدم شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۰۹
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ متعلق به دشمن آمریکایی در آسمان منطقه عسلویه خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: «این پهپاد متجاوز، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه که تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار دارد، در حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و در آسمان عسلویه منهدم شد.
این عملیات موفقیتآمیز، بار دیگر اقتدار و اشراف کامل پدافند هوایی ایران را در صیانت از مرزهای هوایی کشور در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به اثبات رساند.»
حمله به ۳ پل و تونل دیگر در هرمزگان
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۲:۰۳
استانداری هرمزگان اعلام کرد تونل شهید میرزایی در مسیر رفت و برگشت به دلیل حملات دشمن مسدود است.
پل رودخانۀ شور هم در مسیر بندرعباس به سیرجان مورد حمله هوایی دشمن آمریکا قرار گرفته است.
همچنین پل محور رفت سه راهمیناب بهسمت رودان بعد از دو راهی سرزه مورد حملۀ دشمن واقع شده است.
مردم از تردد در این مسیرها خودداری کنند. تلاش ها برای ایجاد راه کنار گذر و راههای جایگزین در جریان است.
نقاطی که امشب آمریکا تاکنون مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته شده
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۱:۵۵
ایرنا در «جمعبندی تهاجم امشب دشمن آمریکایی تا این لحظه» نوشت: ارتش تروریستی آمریکا در ادامه حملات نامشروعش، امشب و برای چندمین بار مناطقی در شهرستانهای اهواز، بندرعباس، قشم، لار، داراب و یزد را هدف موشکهای خود قرار داد.
هنوز آماری از تعداد شهدا و مجروحان احتمالی این حملات ارائه نشده است.
معاون استاندار: تهاجم هوایی به یک نقطه در حاشیه شهر یزد / صدای ۵ انفجار در خارج از شهر یزد شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۱:۵۲
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از تهاجم هوایی دشمن به یک نقطه در حاشیه شهر یزد خبر داد.
اسماعیل دهستانی بامداد شنبه افزود: این تهاجم در ساعت ۳۵ دقیقه بامداد شنبه رخ داد و خسارت انسانی نداشته است.
همچنین به گزارش تسنیم، معاون استاندار یزد گفت: حملات آمریکا خارج شهر یزد بود.
معاون امنیتی استاندار یزد اعلام کرد: نیمه شب با حمله جنگندههای آمریکایی، صدای پنج انفجار در خارج از شهر یزد شنیده شد.
پنج موشک در حاشیه شهر اصابت داشته که تاکنون هیچگونه خسارت جانی در پی نداشته است.
اکنون آرامش برقرار شده و دیگر صدای جنگندههای متخاصم شنیده نمیشود و آسمان یزد کاملاً امن است.
حمله نظامی دشمن آمریکایی به نقاطی در بندرعباس
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۱:۵۰
بامداد شنبه جنگندههای دشمن آمریکایی اهدافی در شهر بندرعباس را هدف حملات خود قرار دادند.
منشأ این حملات هم در نیمه شرقی و هم در نیمه غربی شهر بندرعباس بوده است.
استانداری هرمزگان نیز تا این لحظه حملات دشمن در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد را تایید کرده است اما تاکنون جزئیاتی از محل دقیق حادثه، میزان خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نکرده است و ارزیابیهای اولیه از سوی دستگاههای مسئول در حال انجام است.
دشمن آمریکایی طی بامداد روز جمعه نیز به نقطهای در غرب بندرعباس و در مجاورت منطقهای مسکونی حمله کرده بود که در اثر آن یک نفر به شهادت رسید و دهها تن مجروح و زخمی شدند.
همزمان از جزیره قشم نیز گزارشاتی در رابطه با شنیده شدن صدای انفجار مخابره شده است.
فعالیت پدافند نجف آباد تکذیب شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۱:۳۰
معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان فعالیت پدافند نجف آباد را تکذیب کرد.
اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اخبار و شایعاتی که در برخی کانالهای غیررسمی و فضای مجازی پیرامون فعالیت سامانههای پدافند هوایی در نجفآباد منتشر شده، کاملاً کذب است و صحت ندارد.
حمله پهپادی به اربیل؛ پروازهای سلیمانیه متوقف شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۱:۲۹
منابع خبری بامداد امروز از حمله مجدد پهپادی به شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق خبر دادند.
بر اساس این گزارشها، منابع محلی اعلام کردهاند که در این حمله، پایگاه نظامی «الحریر» که محل استقرار نیروهای آمریکایی در شمال عراق است، هدف قرار گرفته است.
تاکنون جزئیاتی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است.
همزمان، رسانههای عراقی از توقف تمامی پروازهای فرودگاه بینالمللی سلیمانیه تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
منابع عراقی پیش از این اعلام کردند که بر اثر حملات پهپادی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، انفجارهای شدیدی به وقوع پیوسته است.
این منابع همچنین از فعال شدن سامانه پاتریوت مستقر در پایگاه آمریکا در اربیل خبر دادند.
گفتنی است که روز جمعه در حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حزب تجزیه طلب موسوم «کومله» در سلیمانیه عراق ۸ نفر کشته و شماری زخمی شدند.
خبرنگار المیادین در سلیمانیه عراق هم گزارش داد که عملیات ایران برای هدف قرار دادن مواضع گروههای تجزیهطلب در اقلیم کردستان عراق، سه روز است که ادامه دارد.
حریق گسترده ۲ نفتکش با عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب هرمز
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ - ۰۱:۲۸
ساعتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با فریب سازمانهای جاسوسی آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شده دچار حریق گسترده شدند.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:بسم الله قاصم الجبارینو قاتلوهم حتی لاتکون فتنه️ملت قهرمان و بصیر ایران اسلامی؛حضور شما در صحنه و حماسه آفرینی خیابانی شما، همانگونه که قائد شهید امت فرمودند سوخت موشکهای رزمندگان اسلام و دعای شما تضمین پیروزیهای درخشان آنهاست.ساعتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با فریب سازمانهای جاسوسی آمریکا قصد عبور از مسیر مین گذاری شده جنوب تنگه هرمز را داشتند، منفجر شده دچار حریق گسترده شدند.️نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام میدارد تنگه هرمز به خاطر شرارتهای ارتش کودککش آمریکا به شدت ناامن و به طور کامل بسته است و تا زمانی که تجاوزات آمریکای جنایتکار پایان نیابد، امکان صدور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز از این منطقه وجود ندارد.️شناورها برای حفظ سرمایه و مهمتر از آن جان خود فریب نخورند و وارد مسیر مینگذاری شده نشوند.و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم